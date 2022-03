El periodista Jordi Grau serà el nou president de la junta del Col·legi de Periodistes a la demarcació de Girona, encapçalant la candidatura 'Som periodisme'. La llista també compta amb Susanna Quintana com a vicepresidenta, Rosa Gil de secretària, Òscar Pinilla de tresorer i Elisabet Don i Jordi Ribot de vocals. La llista mantindrà la continuïtat de l'anterior junta on ja hi havia Jordi Grau i Elisabet Don. En els últims anys, però, la junta havia estat liderada pel periodista Joan Ventura i l'equip comptava amb Xavier Cusell, Xevi Masachs i Sílvia Plana. El traspàs de càrrecs es farà en les properes setmanes. Jordi Grau i la candidatura de 'Som periodisme' és la única que s'havia presentat a les eleccions a la demarcació.

Joan Maria Morros repeteix com a degà del Col·legi de Periodistes, ara amb la llista Som Periodisme La llista havia recollit 169 avals, pràcticament nou vegades més dels necessaris (19). Com que no hi havia més candidatures presentades, 'Som periodisme' s'ha proclamat guanyadora automàticament després de validar la documentació aportada per aquesta llista.