La manifestació en defensa del català a l'escola ha reunit unes 2.000 persones als carrers de Girona. La protesta estava organitzada conjuntament per sindicats de professors i estudiants. La marxa, amb sortida i arribada a la plaça de Pompeu Fabra, ha recorregut alguns dels punts més cèntrics de la ciutat. La portaveu d'USTEC, Glòria Polls, ha assegurat que la mobilització estava convocada en contra de la sentència del TSJC que imposa el 25% de castellà a les aules, però també contra el Departament d'Educació per la falta de polítiques que garanteixin la immersió lingüística. Durant el recorregut de la protesta, alguns manifestants han cremat una còpia de la sentència del TSJC davant de la subdelegació del govern espanyol a Girona.

Aquest dimecres 23 de març s'ha fet una vaga de la comunitat educativa en defensa de l'escola en català. Segons el sindicat USTEC, a les comarques gironines ha tingut un seguiment del 30% dels professors. Per la seva banda, el sindicat d'estudiants afirma que un 80% dels alumnes d'escoles i instituts gironins ha seguit la vaga.

L'acte central d'aquesta jornada de reivindicació ha estat la manifestació convocada pels sindicats USTEC, Intersindical, COS i SEPC a les dotze del migdia davant de la Delegació del Govern a Girona. La portaveu d'USTEC a Girona, Glòria Polls, ha defensat que la protesta arrenqués davant de la delegació de la Generalitat a Girona perquè demanen una "resposta més contundent" per part del Departament d'Educació en contra de la sentència del TSJC que imposa que un 25% de les classes es facin en castellà.

Segons Polls, Educació té la responsabilitat exclusiva de protegir els professors "davant de qualsevol sentència" judicial. Per això la portaveu del sindicat demana al Govern que desplegui un projecte lingüístic unitari per a tots els centres i evitar la càrrega de responsabilitat jurídica a les direccions dels centres.

Una posició "còmode" pel Departament d'Educació

Una de les persones que s'ha manifestat a Girona aquest migdia és Sabina Dalmau. Fa de professora de biologia a l'institut de l'Olivar Gran de Figueres i ha decidit participar en la protesta en defensa del català a les aules perquè està en contra de la sentència judicial i també exigeix més implicació del Govern en la defensa dels professors. Per Dalmau, "és molt còmode traslladar la inseguretat jurídica a les direccions dels centres" en comptes d'assumir-la des del propi Departament d'Educació. Per això demana un posicionament clar i articulat amb accions per part del Departament.

A més, la professora de biologia creu que la sentència és "injusta" perquè no es pot mesurar el gray de castellà a les aules. "Si jo passo un documental als alumnes en castellà, com es computa que estic fent classe en castellà?", es pregunta la docent.

En aquesta línia, la portaveu del sindicat USTEC a Girona, Glòria Polls, ha lamentat que la sentència del TSJC no tingui "cap base pedagògica". Polls creu que aquesta resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té finalitats polítiques i per això demana que es blindi el català a les aules.

Per la seva banda, la Berta i l'Ariadna estan en contra de la imposició del 25% del castellà a les aules. Son alumnes de secundària i creuen que "no per fer més classes en castellà l'aprendrem millor". Les dues alumnes gironines consideren que a dia d'avui ja s'aprèn correctament aquesta llengua i no troben just que ara els treguin el català de les escoles i instituts.

Crema d'una còpia de la sentència

La mobilització de Girona ha sortit a les dotze del migdia de la plaça de Pompeu Fabra de Girona i s'ha dirigit cap al carrer de Joan Maragall i posteriorment ha enfilat per Jaume I fins a la subdelegació del govern espanyol. En aquest punt, alguns estudiants han cremat una còpia de la sentència del TSJC impresa en grans dimensions com a protesta de la decisió judicial.

A continuació la manifestació, que ha congregat 2.000 persones segons els organitzadors i 1.800 segons la Policia Municipal de Girona, ha anat cap a la plaça de la Independència i ha pujat pel carrer de Santa Clara mentre els manifestants cridaven "contra la sentència, desobediència" i "ara i sempre, l'escola en català".

Finalment la protesta ha retornat a la plaça de Pompeu Fabra on s'ha llegit un manifest unitari entre els sindicats organitzadors. També representants de diversos col·lectius de la comunitat educativa han llegit diverses cites d'autors catalans a favor del català. Mentrestant alguns manifestants han enganxat un cartell en defensa del català a la façana de la Delegació del Govern