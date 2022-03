Unes taques fosques han tenyit aquesta setmana les platges de l'Estartit. Hi ha qui les ha confós amb taques de petroli, però en realitat es tracta d'un fenomen natural. Es tracta de milers d'exemplars de "barquetes de sant Pere", també coneguts com a "velers". Responsables del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter apunten que es tracta d'"unes colònies de pòlips, la picada dels quals no és dolorosa pels humans, tot i que s’ha d’anar amb compte, ja que després de manipular-les si ens toquem els ulls pot causar irritació".

Afegeixen que la barqueta de Sant Pere és carnívora i s’alimenta generalment del zooplàncton que atrapa amb els seus tentacles. Tenen cèl·lules urticants i s ’ha de tenir en compte que cada persona pot respondre de manera diferent davant les toxines d’aquests organismes, per tant, és recomanable no tocar-los. Aquest tipus d'organisme sovint és confós amb la Caravel·la Portuguesa, però hi ha diferències molt grans, com per exemple el seu tamany, essent el veler molt més petit. És habitual que les grans colònies d'aquest tipus d'organisme arribin a la costa durant els canvis d'estació. La Costa Brava n'ha vist arribar a les seves costes en més d'una ocasió. Es tracta d'una espècie freqüent al Mediterrani, especialment cap a finals d'hivern i durant la primavera, moment en què forma grans grups que poden arribar la costa gràcies a l'onatge i els temporals.