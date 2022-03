Una pila de documents de procediments judicials va aparèixer dimecres davant els contenidors de la plaça Prudenci Bertrana de Girona. Una veïna que passa cada dia per la plaça va fixar-se que tot i haver-hi els contenidors al davant, algú havia llançat diversos papers apilats en un racó en ple carrer, sense cap protecció.

L’endemà encara hi eren, lligats en gomes de pollastre, i en acostar-s’hi va fixar-se que contenien tota classe de dades personals relatives a diversos procediments judicials, com el número de procediment, quantitats econòmiques, el jutjat que ho porta, els noms de la part actora i l’afectat i fins i tot l’entitat bancària on es demana un ingrés a compte. Alguns dels procediments es remunten al 2013.

«Hi havia bastants papers i no em sembla correcte que hi hagi això en ple carrer, quan hi ha els contenidors just al davant», subratlla la veïna.

«En aquests documents hi ha informació sensible i, per tant, hi ha una vulneració clara de dades personals», explica l’advocada Anna Pagès. «Hi consta informació que es pot buscar i que permet donar a conèixer que una persona ha sigut executada per un banc o un deute», diu la lletrada, que també assegura que aquests documents haurien d’haver sigut destruïts i no abandonats en ple carrer tenint en compte tota la informació sensible que contenen.

Les empreses treballen amb informació de caràcter confidencial, i, per tant, estan subjectes al compliment de la Llei de Protecció de Dades.

«Nosaltres fem firmar als clients uns documents perquè donin consentiment que les seves dades seran a l’expedient i que hi tindrem accés mentre duri el procediment», indica la lletrada. «Després, quan ja s’ha acabat tot el procés judicial, hem de destruir la informació segons el que ens demana la llei», manifesta.

El tractament de les dades ha de ser legítim, i l’empresa pot tenir-les segons el temps que s’hagi estipulat legalment, o si l’interessat ho demana. Llavors, està obligada a prescindir-ne i a destruir-la segons el procediment adequat. El mètode de destrucció canvia segons si es tracta de dades electròniques o físiques.

El piló en qüestió, sense saber com ni qui, va acabar ahir al contenidor del paper, una acció que també és irregular, ja que la llei regula que la destrucció de la informació física amb dades sensibles s’ha de fer amb una màquina destructora o bé a través d’una empresa especialitzada. També es poden anonimitzar o fins i tot cremar-les.

Sancions importants

L’Agència de Protecció de Dades és l’encarregada de vetllar pel compliment de la llei. Normalment actua a través d’una denúncia, però també està facultada per actuar d’ofici.

«La Llei preveu inspeccions per controlar que el tractament de les dades es faci correctament, i es preveuen sancions per incompliments», assenyala Pagès.

Segons la valoració que en faci l’Agència i segons el grau de sensibilitat de les dades, les sancions poden arribar als 600.000 euros. Les sancions per incompliment de la llei són habituals.