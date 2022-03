Les direccions de tots els instituts públics gironins han acordat sumar-se en bloc a la vaga per criticar la «desconnexió» amb la Generalitat. Asseguren que al «desgast» que ja porten acumulat pels dos anys gestionant una pandèmia, s'hi sumen els canvis «imposats» pel Departament d'Educació, que veuen com «un menyspreu» a la seva feina i al professorat dels centres. Per fer sentir el seu malestar, han consensuat un document que han subscrit les més de 70 direccions, on recullen tots els greuges.

Com expliquen en el document, sovint s'han assabentat d'aquests canvis pels mitjans de comunicació o per reunions on no han tingut «ni veu ni vot», com denuncien. «Volem fer arribar les nostres preocupacions reals de manera que se'ns pugui escoltar i aportar respostes sense intermediaris», afirmen. El faran arribar tant al delegat territorial com al conseller Cambray. «L'avançament del calendari en cap cas és una reivindicació laboral; simplement és que no tindrem temps de fer tot allò que cal abans d'engegar el curs», diu el portaveu de les direccions, Joan Cumeras, en declaracions a l'ACN. El document consta de 13 punts, corresponents a les àrees que generen controvèrsia i malestar entre les direccions dels instituts. Denuncien qüestions com les dificultats logístiques que suposa l'avançament de les activitats al dia 7 de setembre, la impossibilitat de participar en el disseny dels currículums d'ESO i Batxillerat o la sentència del 25% en llengua castellana del TSJC. A més, també tracten aspectes relatius a l'estratègia digital dels centres, la proposta de jornada partida a l'ESO o la dotació de professorat de reforç COVID per al curs 2022-2023.