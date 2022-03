El Museu del Cinema de Girona ha incorporat al seu fons un gran cartell de la pel·lícula La núvia de Frankenstein. Aquesta peça, que s’exposarà al vestíbul fins passat l’estiu, és un exemple de com eren els murals que es col·locaven a les façanes dels antics cinemes per a promocionar les pel·lícules d’estrena.

Aquest cartell de gran format per anunciar el clàssic de James Whale va ser pintat per un dels darrers cartellistes de cinema, Juan Antonio Garcia, l’any 2015, en el marc d’una masterclass al festival Filmets de Badalona. El mural va quedar exposat a les instal·lacions de l’Escola d’Art Pau Gargallo de Badalona fins el passat mes de gener, quan en va fer donació al Museu del Cinema.

El valor d’aquest cartell rau en el fet que és una obra original d’un dels darrers cartellistes especialitzats en grans murals per a cinemes de Barcelona. També es conserva com a testimoni de la tècnica publicitària utilitzada durant anys pels exhibidors de cinema en les façanes de les seves sales. S’han conservat molt pocs exemplars originals d’aquest tipus de cartell, ja que una vegada es despenjaven de la façana es destruïen, per això actualment no es conserva cap dels murals que va fer Juan Antonio Garcia per a les sales de la capital catalana.

Juntament amb el cartell, s’exposa material de les col·leccions del museu relatiu a aquesta i altres pel·lícules sobre el monstre de Frankenstein, com ara fotografies signades dels protagonistes del film, programes de mà i material publicitari d’algunes de les més de cent pel·lícules que s’han rodat sobre del monstre creat per Mary Shelley.