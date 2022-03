Tràfec constant de vehicles i furgonetes amb roba, medicaments, productes d'higiene i menjar des de diferents punts de les comarques gironines fins a una nau de Domeny, a Girona, reconvertida en centre d'ajuda humanitària. Des d'aquí, en sortiran tres tràilers que entraran a Ucraïna. Ja estan pràcticament plens i l'objectiu és omplir-ne dos més. És la imatge de l'allau de solidaritat que han impulsat ciutadans ucraïnesos, entitats i ajuntaments. Ara, demanen a la població que, sobretot, doni medicaments i menjar. Els camioners Kutny Mylhailo, Dzekan Oleksandr i Bondar Ihor que havien vingut a descarregar mobles o mel, ara retornaran a Ucraïna amb aquesta ajuda. Afirmen, però, que no se'n mouran: "Ens quedarem a lluitar per la pàtria".

"Prioritzem medicaments, productes d'higiene, llanternes, piles i menjar per a nadons. Moltes gràcies". El rètol, situat a una porta lateral del restaurant L'Empalme de Vilobí d'Onyar (Selva), rep tots aquells veïns que s'hi acosten a portar ajuda per als refugiats d'Ucraïna. A dins, s'hi amunteguen bosses i més bosses amb roba, aliments i també productes d'higiene (com sabons, bolquers) o fàrmacs.

Diversos voluntaris s'encarreguen de repartir-ho tot en bosses o encaixar-ho. La propietària del restaurant, Svetlana Slyva, que va marxar d'Ucraïna ara fa dotze anys, va decidir començar a recollir ajuda per als refugiats aquest passat cap de setmana. Assegura que està "molt contenta" de tota la solidaritat que estan rebent, però té el cor al seu país.

"Vivim una tragèdia, tothom està molt trist i millor ni parlar-ne, perquè no ho aguantem", diu en referència a la invasió. La mig consola, però, que la seva família viu en un poble que, de moment, no és al focus del conflicte. "La gent acull els refugiats, els dona cases i menjar i tot el que poden", explica Slyva.

La propietària de l'Empalme demana, però, que a partir d'ara es prioritzin medicaments, productes sanitaris i d'higiene personal. Explica que des de Vilobí d'Onyar, amb allò que ja han recollit, n'han sortit ja deu furgonetes en direcció cap a la frontera amb Polònia.

A partir d'ara, però, totes les iniciatives particulars que sorgeixen d'ucraïnesos establerts a la demarcació, i també d'altres entitats, es canalitzen en un únic punt: una nau situada al polígon industrial de Domeny. És on té la seu l'església evangèlica Elim Pentecostal, que ha cedit bona part del magatzem per organitzar l'ajuda que, de Girona, s'envia cap a Ucraïna.

D'església a centre d'ajuda humanitària

És la nau on l'església desenvolupa habitualment la seva obra social i que s'ha reconvertit en un centre d'ajuda humanitària. S'hi apilen bosses i caixes de roba, menjar, medicaments i productes d'higiene arribats des de diferents punts de recollida de les comarques gironines i que ara enviaran a Ucraïna. "Va començar com una iniciativa per sortir amb furgonetes però hem rebut tanta solidaritat que ens hem organitzat per omplir camions", explica Oksana Lutsiv.

Tres camioners ucraïnesos que havien arribat al país transportant mobles i mel, tornen ara a casa amb els remolcs plens d'ajuda humanitària. L'església i la comunitat ucraïnesa han contactat amb el consolat i amb la Creu Roja per poder tramitar la documentació que els permet creuar la frontera amb Polònia per entrar el país i assegurar-se de poder distribuir els productes on més calguin. Al llarg del matí, han anat preparant els palets per acabar d'omplir els tràilers amb l'ajuda d'un toro d'una empresa veïna. L'objectiu és que els camions surtin demà.

Una logística que volen anar repetint i preveuen omplir dos camions més la setmana vinent que, en aquest cas, aniran a la frontera amb Romania. Per fer aquest comboi d'ajuda humanitària necessiten xofers. Els camioners Kutny Mylhailo, Dzekan Oleksandr i Bondar Ihor, però, han descartat encarregar-se de fer aquest recorregut perquè, un cop arribin a Ucraïna, s'hi volen quedar a "lluitar per la pàtria".

Els telèfons dels responsables de coordinador la logística no paren de sonar perquè l'onada de solidaritat inunda la demarcació. Gestionen l'arribada dels productes, estan en contacte amb Ucraïna per tenir clar allò que fa més falta i coordinen iniciatives que sorgeixen, també, des d'empreses, entitats o escoles per recopilar ajuda. També busquen altres naus per poder acollir tot allò que aportin els veïns, com una que els han ofert a Banyoles.

Allau de solidaritat

D'ençà que va començar la invasió russa a Ucraïna, la solidaritat s'ha estès arreu de les comarques gironines. A la demarcació, hi ha nombrosos punts de recollida d'ajuda humanitària. Col·legis, negocis particulars, seus d'entitats, ajuntaments...

Entre aquests, s'hi troba el de Caldes de Malavella (Selva). El consistori ha muntat un punt de recollida als baixos de Cal Ferrer Vell, situat darrere l'Ajuntament. A la porta, hi ha una bandera d'Ucraïna. I a dins, al centre de la sala, bosses i bosses amb roba, joguines i també algun cotxet. Als laterals, s'hi posen els aliments, els medicaments i els productes d'higiene personal.

Aquí, la recollida durarà inicialment fins aquest divendres. L'alcalde de Caldes, Salvador Balliu, explica que en un principi la intenció era omplir una furgoneta, però que n'acabaran essent dues. "Aniran fins a la frontera amb Polònia, on hi ha un magatzem de distribució, i a través d'un corredor humanitari es faran arribar fins a Ucraïna", concreta.

El suport del municipi, però, no es quedarà aquí. L'Ajuntament ja ha anunciat que el proper 11 de març es farà un concert solidari al teatre municipal, i que allò que se'n recapti es destinarà a ajudar els refugiats. Hi actuaran dues professores de música ucraïneses, que viuen al poble, i també un músic italià. "I també haig de dir que hi ha veïns de Rússia que ens han fet arribar que volen donar suport a aquest concert", ha conclòs Balliu.