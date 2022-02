Desenes d’ucraïnesos i catalans s'han unit aquest divendres al vespre en un sol crit contra la guerra a la plaça del Vi de Girona, en un acte convocat per la Coordinadora d’ONG Solidàries. Al voltant d’un gran símbol de la pau fet amb espelmes, els assistents -molts dels quals exhibien banderes ucraïneses i cartells de rebuig a la guerra- van entonar càntics i crits en ucraïnès, tot donant suport també al manifest de la Coordinadora que condemnava «l’agressió militar» de Rússia a Ucraïna i demanava «l’alto al foc i la resolució pacífica i dialogada del conflicte».

Entre els ucraïnesos, les emocions estaven a flor de pell. Visiblement afectada, la Yulia Ponomarekno, que porta set anys vivint a Girona, explica que el seu pare està a Ucraïna amb la major part de la seva família, mentre que la seva mare, que l’està visitant a Girona, ja no pot tornar al seu país, ja que «no té enlloc on tornar». «La situació és molt greu. Tenim l’exèrcit rus per tot arreu, estan matant la gent, els nens i ningú pot sortir del país», explica. En el seu cas, el seu pare està amb els seus avis, que són massa grans per moure’s. La seva amiga Alona Pidyshiyk, que viu a Maçanet de la Selva, també té bona part de la seva família a Ucraïna, i pateix perquè no pot contactar amb la seva tia, que viu en la zona on ha esclatat el conflicte. Pidyshiyk adverteix que, si Putin aconsegueix conquerir, Ucraïna no s’aturarà, sinó que «continuarà cap a Moldàvia, Romania i els països bàltics». «La gent ha d’entendre que Putin és perillós i que la situació és molt seriosa», alerta.

Per a Vladyslav Liedienov, estudiant de doctorat de la UdG, anar a la concentració li ha servit per intentar donar suport i insuflar moral als seus compatriotes, encara que sigui des de la distància. Ell porta dos anys i mig vivint a Girona, però els seus pares resideixen a Ucraïna i estan «molt nerviosos» per la situació. «Em va despertar el meu pare a les quatre de la matinada per dir-me que havia començat la guerra. De la nit al dia, tot havia canviat», ha recordat.

Oxana Paly, que ha vingut des de Lloret de Mar -on hi ha una comunitat d’uns 800 ucraïnesos-, va explicar que s’estan organitzant per fer arribar ajuda humanitària als militars ucraïnesos: «Són joves i són el futur del país, de manera que els hem de donar tot el suport que puguem», ha explicat, tot lamentant: «Som un país del mig d’Europa que no rebem mai l’ajuda de ningú».

Entre els assistents, però, també hi ha catalans, com els germans Sergi i Laura Castillo, que han anat a la concentració per «solidaritat» amb el que consideren «un autèntic desastre». «Sembla impossible que en el 2022 encara existeixi el concepte de guerra. Putin està actuant com Hitler», van denunciar.