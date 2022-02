SOS Costa Brava denuncia que el Ministeri de Defensa va subhastar per uns 400.000 euros la base Loran de l'Estartit, contradient tres resolucions del Congrés dels Diputats. Segons assenyala el membre de l'entitat, Pau Bosch, les resolucions conclouen que l'espai s'ha de destinar com a equipament d'interès cultural i que la cessió dels terrenys hauria d'anar a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Bosch considera que el Ministeri "incompleix de manera flagrant" el que ha decidit el Congrés "per unanimitat". Per això, des de SOS Costa Brava demanen que caldria tirar endavant un pla director urbanístic que determini quines alternatives es pot donar a les diferents bases militars que hi ha al litoral gironí.

Segons Bosch, les resolucions aprovades per unanimitat al Congrés són dels anys 2008, 2012 i 2016. En totes elles els diputats demanaven que la base Loran s'havia de destinar com un equipament d'interès natural i cultural, complementari al Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter. A més, també s'especifica que la cessió dels terrenys aniria a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, però la realitat, assenyala Bosch, és que s'ha subhastat per uns 400.000 euros a un ciutadà francès.

En la darrera resolució data del 2016 s'insta al govern central a "complir amb el mandat del Congrés per la cessió del domini i la titularitat dels terrenys de l'antiga base Loran a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí". Des de l'entitat local Gent del Ter, consideren que "no s'ha fet prou" per conservar la titularitat pública d'un espai que, com Ràdio Liberty a Pals, és "clau per entendre la història".

Per això, des de l'associació reclamen que la Generalitat faci ús del dret a retracte i iguali l'oferta del ciutadà francès, per tal que quedi en mans públiques "tal i com va determinar el Congrés tres vegades".

En aquest sentit, el membre de SOS Costa Brava, Pau Bosch, carrega contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, per "haver-se llevat malament un dia" i haver subhastat la base. "Ha incomplert de manera flagrant el que va dictaminar el Congrés", ha assenyalat.

Amb tot, des de les entitats ecologistes recorden que es tracta d'un espai natural i que, per tant, el que es faci haurà d'integrar-se amb l'espai. "Tot i això, no les tenim totes si està en mans privades", lamenta Bosch.

Un pla per a la resta de bases

Des de SOS Costa Brava exigeixen que es faci un estudi de totes i cadascuna de les bases i equipaments militars que hi ha repartits per la Costa Brava i que s'estudiï quina utilitat poden tenir. L'entitat proposa que aquelles instal·lacions que encara es puguin salvar s'integrin a l'entorn natural.

A tall d'exemple, Bosch ha recordat que el Pení entre Cadaqués i Roses (Alt Empordà) té una part que no s'utilitza perquè s'ha digitalitzat un espai. Ràdio Liberty és un altre dels llocs on SOS Costa Brava batalla per intentar reconvertir en un museu, si bé el ministeri de Transició Ecològica té previst enderrocar.