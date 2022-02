Girona és la cinquena província d’Espanya on es van registrar més morts d’accidents de trànsit durant l’any 2021. A les carreteres gironines hi van perdre la vida fins a 34 persones l’any passat. Aquesta àrea iguala en nombre de morts la d’Alacant. Per sobre només té les províncies de Madrid (65), Barcelona (52), Illes Balears (35) i la Corunya (35), segons les dades públiques de l’Observatori Nacional de Seguretat Vial dels morts d’accident a 24 hores després de tenir lloc els fets.

Segòvia i Guadalajara per contra són les dues àrees d’Espanya amb menys mortalitat. En cadascuna d’aquestes províncies es van haver de lamentar quatre morts. Per trobar zero víctimes, cal desplaçar-se fins a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) també mostren l’evolució de la mortalitat a les carreteres gironines des de l’any 2015. La província catalana no havia tingut una xifra tan alta de morts -com la del 2021- des de l’any 2018, quan encara no havia començat la pandèmia. Llavors, el nombre de persones que van perdre la vida en sinistres viaris va escalar fins als 35. En canvi, les víctimes d’accident de trànsit a les carreteres van caure el 2019 i es van situar en 27.

Reducció pandèmica

El canvi de tendència però va arribar el 2020 que va estar marcat per la pandèmia. La baixada va ser del tot acusada, segones les dades de la DGT es van haver de lamentar 17 finats a les carreteres gironines. Una xifra que cal posar en context, ja que hi va haver el confinament domiciliari i les posteriors restriccions territorials. Aquestes mesures van fer caure la mobilitat en picat i fins i tot, la van deixar gairebé a zero. Cal recordar que va haver-hi un moment que només circulaven els vehicles de serveis essencials.

Sisena amb més creixement

L’informe també mostra que hi ha algunes províncies que han vist com creixia el nombre de morts respecte l’any 2019 -és a dir, abans de la pandèmia- de forma més destacada.

Girona en aquest cas, es troba en la sisena posició. En aquests tres anys ha sumat set morts més que el 2019, quan se’n van registrar 17.

Pel que fa a l’àrea d’Espanya amb on ha crescut més la mortalitat a les carreteres és Conca. En aquesta província hi ha hagut 17 víctimes mortals més respecte les de 2019 (6). I és que l’any 2021 aquí ha tancat amb 23 baixes.

Girona també s’ha convertit el 2021 en la segona província catalana amb més mortalitat a les carreteres. La primera és la de Barcelona, amb 52 finats en sinistres viaris.

Més de 1.000 morts a Espanya

Els accidents de trànsit també van castigar durament tot Espanya el 2021. Es van cobrar la vida de 1.004 persones. El nombre de víctimes mortals es va reduir un 9% respecte a l’any 2019.

Durant el segon semestre a l’Estat a més, es va notar que la mobilitat havia anat a l’alça respecte al 2019 però malgrat això el nombre de persones mortes va disminuir.

Hi ha un grup d’usuaris de les carreteres que han patit durament la sinistralitat a escala estatal: els col·lectius vulnerables. Durant el 20121, el 38% de les víctimes mortals han estat membres d’aquest grup.

Han perdut la vida: 110 vianants, 31 ciclistes, 241 motoristes i un usuari d’un patinet elèctric.

Segons el balanç del Ministeri de l’Interior també cal destacar que encara hi ha gent que no porta cordat el cinturó de seguretat quan va en un vehicle. Fins a 140 persones han mort durant el 2021 sense portar aquest element de seguretat cordat mentre viatjaven en un cotxe o una furgoneta (26%).