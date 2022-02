Tres detinguts i cinc Mossos ferits és el balanç d'uns incidents d'ahir al vespre al centre de Salt, al carrer Doctor Ferran. Cap a quarts de set, una ocupació d'un pis va fer saltar l'alarma i els policies s'hi van dirigir. En arribar s'hi van trobar dues persones, un home i una dona, que l'intentaven ocupar. L'home tenia una ordre de detenció pendent i és qui es va posar més violent i va fer una resistència més activa contra els Mossos.

Fruit d'aquesta situació, ja a quarts de vuit del vespre, va haver-hi d'anar l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), agents de l'empresa de seguretat d'alarmes i també la policia local de Salt hi va donar suport a la zona. Alguns testimonis expliquen que hi va haver forcejament, va aparèixer més gent a l'escala de l'edifici en defensa dels dos ocupes, i un d'aquests, que va enfrontar-se als policies, és el tercer detingut.

Els cinc mossos ferits ho són sobretot per contusions: van rebre empentes, cops i alguna mossegada. Els tres detinguts, els dos ocupes i la persona que es va enfrontar als agents per defensar-los, ho són per atemptat contra els agents de l'autoritat. Tenen entre 27 i 32 anys.