Bellcaire d'Empordà recuperarà l'església del castell, que el Bisbat de Girona va immatricular l'any 2014. L'espai correspon a l'antiga sala major, que des de finals del 1650 funciona com a temple de culte.

L'Ajuntament va descobrir el 2018 que el Bisbat l'havia inscrit al seu nom quan va començar a recopilar informació per celebrar el centenari de la declaració de la fortalesa com a monument històrico-artístic l'any 1918. Les negociacions van començar un any després però es van haver d'interrompre per la pandèmia i el 2021 es van reprendre.

A l'estiu, es va assolir un acord de cessió/donació de l'espai i al novembre, es va signar un conveni que recollia el compromís. L'acord està pendent de formalitzar-se davant notari.