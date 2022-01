El Servei Català de Trànsit informa que ahir a la nit, 7 de gener, es va registrar un sinistre viari mortal a la C-63, al punt quilomètric 6,5 a l’altura de Vidreres (La Selva). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 22.03 h.

Per causes que encara s’estan investigant, es va produir una col•lisió frontal entre dos turismes, amb un tercer turisme afectat. Com a conseqüència de l’accident, el conductor i únic ocupant d’un dels turismes va morir al lloc de l’accident.

Es tracta d’un home de 56 anys, veí de Sant Boi. El conductor de l’altre vehicle va resultat ferit greu i el van traslladar a l’Hospital Josep Trueta, on ha mort aquest matí. Els dos ocupants del tercer vehicle implicat van quedar ferits lleus i van rebre l’alta in situ.

Arran de la incidència, es van activar divesos efectius dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han hagut de fer tasques d’excarceració, i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).