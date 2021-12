Un caçador s'enfronta a 3 anys de presó per matar d'un tret un company durant una batuda a Fellines, Viladasens (Gironès) l'1 d'octubre del 2017. La fiscalia l'acusa d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i sosté que el caçador no va tenir en compte "les precaucions més bàsiques i elementals" quan va disparar dos trets contra un senglar tot i saber que la víctima es "trobava en la trajectòria de tir". Un dels trets va impactar en la víctima per l'esquena, que va morir a l'instant i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. L'home era vidu i tenia dos fills. La fiscalia també vol que prohibeixin a l'acusat tenir permís d'armes durant 5 anys.

L'escrit d'acusació de la fiscalia recull que cap a les nou del matí de l'1 d'octubre del 2017, l'acusat i la víctima participaven en una batuda de senglar. En total, eren sis caçadors de la colla de Viladasens que aquell dia caçaven en una zona boscosa de Fellines. Un cop començada la batuda, exposa la fiscalia, el caçador ara acusat va indicar al company la parada on s'havia de situar i ell es va col·locar en perpendicular a una distància aproximada d'1,35 metres. Cap a les deu del matí, els dos caçadors estaven en les seves posicions quan els gossos van localitzar almenys un senglar i el van fer sortir a camp descobert. Segons l'acusació pública, l'animal va passar per davant de la parada de l'acusat, que anava armat amb un rifle marca Browning calibrat per disparar cartutxos del calibre 30-06. La fiscalia sosté que el caçador era "perfecte coneixedor" que el seu company es trobava en línia recta i, per tant, en la línia de tir i que, tot i això, va ometre "les precaucions i cauteles més bàsiques i elementals" quan va obrir foc i va disparar dos trets contra el senglar. Un dels projectils va impactar contra la víctima per l'esquena i li va provocar la mort a l'instat com a conseqüència d'un xoc hipovolèmic. A l'escrit, l'acusació pública també remarca que, en el moment dels fets, el caçador tenia la llicència de caça en vigor i que tenia concertada una asseguradora. La fiscalia acusa el caçador d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i sol·licita una pena de 3 anys de presó i la privació del dret a la tinença d'armes durant 5 anys. En concepte de responsabilitat civil, sol·licita una indemnització de 87.718 euros per als fills de la víctima i que l'asseguradora respongui com a responsable civil directa i solidària. La defensa, encapçalada pel lletrat Joan Pere Zapata, demana l'absolució. El cas arribarà a judici properament al jutjat penal 1 de Girona.