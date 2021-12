El Circ de Nadal de Girona ultima els assajos abans de la primera funció que es farà aquest dissabte, dia de Nadal, al vespre. De moment ja s'han venut més de 13.000 localitats de les nou funcions que es faran durant cinc dies.

Aquest any, el circ seguirà un fil conductor que és el conte del trencanous i per això els soladadets inundaran la pista de patinatge sobre gel, que per tercer any hi haurà al pavelló de Fontajau de Girona.

En el circ hi participaran 38 artistes de set països diferents, un dels espectacles més grans que s'han fet mai abans. A més, per primera vegada a la història hi haurà una orquestra que acompanyarà els artistes en directe en els espectacles sobre gel.