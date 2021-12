Unes 400 persones es van manifestar aquest dissabte al vespre pel centre de Girona en contra del passaport covid implantat pel Govern per poder entrar en alguns establiments. Els manifestants van carregar contra la mesura i han lluït pancartes contra la vacuna.

La protesta va sortir de la plaça Catalunya de Girona i va recórrer alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat com la Rambla. Els marxants van recordar que a Espanya no és obligatori vacunar-se i, per tant, "no es pot demanar el passaport covid".

Alguns dels lemes que es podien llegir a les pancartes era 'No volem ser experiments' o 'Deixeu-nos créixer sans'.