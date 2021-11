Millorar la coordinació territorial, combatre la violència institucional, arribar als joves de les comarques gironines i, també, a les dones del món rural són algunes de les prioritats que ha fixat la comissió institucional per a l'abordatge de les violències masclistes a la demarcació de Girona. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha remarcat que la taula s'ha reunit aquest dimecres amb l'objectiu de donar-li un "nou impuls" i traçar estratègies i accions per desenvolupar les eines contra la violència masclista. La comissió també ha incorporat "nous actors", com patronals i sindicats, l'Associació de Micropobles, l'ACM, l'FMC i col·legis professionals.

"La reunió era molt important per fer un nou impuls a aquest òrgan de coordinació, calia fer una renovació de la taula institucional i incorporar nous agents per treballar plegats per a l'eliminació de les violències masclistes", ha afirmat Cañigueral, que juntament amb la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, i la directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich, ha presidit la comissió institucional que aplega totes aquelles administracions, entitats i agents socials que treballen per combatre la violència masclista a la demarcació.

S'han incorporat a la comissió patronals i sindicats, l'Associació de Micropobles, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i col·legis professionals. Durant la reunió, han avaluat el seguiment dels protocols fixats i també han exposat les noves eines que s'han creat per erradicar la violència masclista.

Cañigueral i Pineda han recordat que les comarques gironines van ser pioneres al país en la creació del protocol contra la violència masclista i han remarcat que la reunió ha servit per avaluar-ne el funcionament, detectar possibles "dèficits" i establir les prioritats de cara al futur. En aquest sentit, han exposat que un dels eixos de treball que han marcat és millorar la coordinació territorial donant un impuls a les taules comarcals.

La secretària de Feminismes ha posat com a exemple que aquesta millora de la coordinació ha de servir, per exemple, per arribar a les dones de l'àmbit rural i evitar una possible bretxa en la detecció, recursos i resposta depenent del lloc on es viu.

Un altre objectiu és erradicar la violència institucional. "Parlem de la diligència deguda, cal treballar per formar tots els professionals dels serveis públics perquè les dones víctimes de violència masclista no depenguin de la sensibilitat del servidor públic que es trobin davant, sinó tenir una harmonia en la manera d'atendre les víctimes", ha explicat Cañigueral que afegeix que aquest és un "encàrrec" que la comissió institucional (més de caire polític) fa a la comissió tècnica perquè fixi de quina manera es pot aconseguir aquest objectiu.

Una altra de les prioritats és treballar en campanyes de prevenció i coresponsabilitzar els homes perquè també detectin i rebutgin comportaments masclistes i violents i evitar que "tot el pes recaigui" en les dones. Aquest eix va dirigit, també, als més joves.

Durant la reunió, han presentat diferents mesures activades des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes per abordar i eliminar les violències masclistes. Així, han detallat el nou marc de funcionament de la Comissió Nacional per a una Intervenció coordinada contra la Violència Masclista (CNVM), que coordina i actualitza els circuits d'abordatge de les violències masclistes des d'una perspectiva feminista amb enfocament interseccional, incorporant les normatives i paradigmes més recents.

També han explicat el Protocol d'actuació davant els feminicidis de la Generalitat de Catalunya, que garanteix la coordinació institucional entre totes les administracions implicades en el circuit de prevenció i atenció, seguint l'estàndard de diligència deguda recollit per la llei 17/2020. Això permet personalitzar les respostes institucionals per cada cas, així com identificar situacions revictimitzants i de violència institucional que pugui exercir l'administració. El protocol inclou situacions de feminicidis i de feminicidis vinculats, així com les seves temptatives a tot Catalunya.

Una altra mesura explicada a la reunió és l'actualització, que està treballant la conselleria i que es presentarà durant el primer trimestre de 2022, del Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista.