El grup valencià Zoo s’ha vist obligat a cancel·lar el concert que havia de fer en el marc de les Fires de Sant Narcís d’aquest any per motius de salut d’un dels seus components. A través de les seves xarxes socials, Zoo ha explicat que per un positiu suspenia els concerts a Castelló i Girona:

Per positiu COVID d'un dels membres del grup, es suspenen els concerts a Castelló i Girona.

Ho sentim, amics. Queda pendent!#ZOO — ZOO (@ZooPosse) 30 de octubre de 2021

En el seu lloc, dissabte que ve, dia 6 de novembre, hi actuarà Lildami, que s’afegeix d’aquesta forma al cartell de la programació musical de la festa major de Girona.

El cantant de trap terrassenc Lildami compartirà escenari a La Copa amb Vinnie Kairos & Mad Phi i l’home estàtic, Rodrigo Laviña y su Combo i Jazzwoman. Amb missatges allunyats de les drogues i el sexisme i una trajectòria intensa, Lildami s’ha convertit en el portaveu de la música urbana cantada en català.

És l’únic artista de l’escena que ha guanyat el Premi Cerverí a Millor lletra (2019) i dos anys consecutius el Premi Enderrock a Millor artista de hip-hop i de músiques urbanes. A més, amb un nou disc sota el braç, Viatge en espiral, publicat el gener de 2021, i amb el seu lema ‘IMPARABLA’ per bandera, Lildami també serà el promotor del Maleducats, el primer festival internacional de música urbana de Catalunya.