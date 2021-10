L'Ajuntament de Girona demana "responsabilitat" als ciutadans per tal que es posin la mascareta, després de la primera nit multitudinària de concerts a La Copa. El vicealcalde de la ciutat, Quim Ayats, ha reivindicat unes festes que "ens mereixem tots molt", però ha demanat "complicitat" i ha fet una crida a fer ús de la mascareta. Ayats ha explicat que han reforçat el servei de control privat per tal que es compleixi la norma, però ha recordat que "no es pot tenir un vigilant per a cada ciutadà". Tot plegat, després que milers de persones, la gran majoria joves, assistissin al concert d'Oques Grasses d'aquest dijous a La Copa en la primera nit de barraques on pràcticament no es van veure mascaretes.

Ayats no considera que les imatges de grans aglomeracions fossin decebedores tal i com ha apuntat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i ha assenyalat que segueixen "els protocols del Procicat". "La normativa actual ens permet fer aquests actes sense regulació, però cal insistir en què és necessari que es faci ús de la mascareta, tal i com vam demanar", ha assenyalat. Cabezas ha fet una crida a fer ús de la mascareta durant els concerts a les Fires de Girona. En declaracions a Catalunya Ràdio, Cabezas ha fet extensiva aquesta petició al conjunt d'activitats que comportin aglomeracions. La secretària ha recordat que malgrat que les incidències de la covid ara són baixes no s'ha d'abaixar la guàrdia perquè, tot i que sigui a l'aire lliure, les distàncies són més curtes i hi ha aglomeració. Ha insistit que la mascareta és "essencial" quan s'està al costat de persones que no són del mateix grup de convivència.