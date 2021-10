Les Fires de Girona recuperen la normalitat "gairebé al 100%" sense perímetres ni restriccions d'aforament, però sí amb l'obligatorietat de portar mascareta. El vicealcalde Quim Ayats subratlla que del 28 d'octubre al 7 de novembre la ciutat serà la "primera capital de Catalunya" que viurà la festa major en un context quasi igual al de prepandèmia. La programació s'estén a quinze barris, tornen les cercaviles, la cultura popular i els concerts es reparteixen en dos escenaris: les barraques de La Copa i el parc Migdia (que substitueix els de la plaça Sant Fèlix i l'envelat). A la zona de barraques, això sí, com a mínim dotze vigilants privats s'encarregaran de vetllar que els qui segueixin els concerts portin mascareta quan no consumeixin.

L'Ajuntament de Girona no amaga "l'enorme complexitat de gestió" que han suposat aquestes Fires, amb un programa que s'ha hagut d'adaptar al ritme de les restriccions de la Covid-19. Però ara, després que el Procicat hagi aixecat la limitació d'aforaments, el consistori també subratlla que, després de mesos de pandèmia, aquest Sant Narcís la ciutat recuperarà la seva festa major "gairebé amb el 100% de normalitat".

"Girona serà pionera i es convertirà en la primera gran capital de Catalunya que tindrà una festa quasi normalitzada", ha subratllat el vicealcalde. En tots els actes, no hi haurà perímetres ni tampoc limitacions d'aforament; però això sí, la mascareta continuarà essent obligatòria quan no es puguin respectar distàncies.

El programa d'aquestes Fires, que duraran gairebé dues setmanes, s'estén a quinze barris i recupera pràcticament tots els actes. Entre d'altres, el pregó a la plaça del Vi, les cercaviles, la trobada de gegants i bestiari, la Festa Major dels Quatre Rius, la diada castellera, els espectacles de foc o el castell pirotècnic. I també les fires als carrers, les atraccions a la Devesa i els concerts.

Sí que hi ha actes, però, que no es podran fer –com la baixada d'andròmines- o que s'han hagut d'adaptar. El correfoc i la Drakofarra seran estàtics, i es concentraran a la plaça de Sant Domènec. O la tradicional pujada del pilar de 4 a les escales de la Catedral, que fan els Marrecs de Salt, tindrà un format alternatiu. Aquest 2021 el pilar serà estàtic, i a la façana de la Catedral es projectaran imatges d'altres anys.La regidora de Ciutadania, Maria Àngels Cedacers, ha explicat que entre les novetats de darrera hora que s'han inclòs a la programació hi ha una cursa adaptada, que se celebrarà el 7 de novembre al parc Central. A més, també ha recordat que hi haurà una tarda (el 3 de novembre) en què els firaires de la Devesa faran un 2x1 amb els preus, i que l'endemà les atraccions s'adaptaran acústicament i lumínicament als infants amb necessitats especials.

Concerts a La Copa i al parc Migdia

Els concerts de Fires tindran dos grans escenaris. El primer, l'espai de La Copa (on hi haurà les tradicionals barraques). I el segon, el parc Migdia. El vicealcalde i el programador musical, Natxo Morera de la Vall, han destacat que a l'hora d'escollir els grups, l'objectiu ha estat "apostar per la música de quilòmetre zero, el talent local i combinar-ho amb caps de cartell de l'escena musical".

Per la zona de barraques hi passaran grups com Roba Estesa, Oques Grasses, Buhos, El Pony Pisador, Zoo, Ebri Knight, Biflats, Fetus, Extraño Weys o Marcel i Júlia. L'horari dels concerts s'avança mitja hora i, a diferència d'anys anteriors, no començaran a les onze de la nit sinó a dos quarts. A La Copa, com ja va anunciar l'Ajuntament, les entitats hi tindran una barra conjunta i es repartiran els guanys. Per controlar que la gent porti la mascareta posada quan no consumeixi, Morera de la Vall ha explicat que hi haurà un equip de vigilants privats –dotze com a mínim- que ho controlaran. "De la mateixa manera com s'ha fet en altres festivals", ha concretat el programador. "Sempre hi havia hagut seguretat privada a l'espai de La Copa, però ara s'ha reforçat", ha concretat.A més de La Copa, també hi haurà concerts al parc del Migdia. Aquí, s'hi concentraran els que en Fires anteriors es feien a la plaça de Sant Fèlix i a l'envelat de Miquel de Palol. "Considerem que aquest és un espai idoni per poder-hi fer concerts; li donem un impuls al parc Migdia i, al mateix temps, diversifiquem l'oferta cultural arreu de la ciutat", ha concretat Morera de la Vall. Pel parc Migdia hi passaran, entre d'altres, Gemma Humet, Vega, Calavera, Joan Colomo, The Sey Sisters, Cesk Freixas, la Girona Jazz Project o l'Orquestra Fireluche & Pau Riba. Quan es facin els concerts que substitueixen els de l'envelat (amb les orquestres Selvatana, Maravella i La Principal de la Bisbal) hi haurà un espai per al públic que vulgui seguir-los assegut, i una zona per a ball.