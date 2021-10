El 91% de les famílies gironines que han estat ateses per la Creu Roja arran de la pandèmia no té la seguretat de poder omplir la nevera. Es tracta del percentatge més alt a Catalunya, que se situa gairebé 30 punts per sota. A més, cal tenir en compte que el 6% té l'anomenada inseguretat severa, o el que és el mateix, que un menor es queda sense poder fer un àpat, per falta de menjar. El cop que ha significat la Covid-19 ha constatat també que la meitat de les famílies que acudeixen als centres que Creu Roja té a les comarques gironines no tenen un ingrés "estable". De fet, el coordinador provincial de l'entitat, Jordi Martori, reconeix que té a veure amb la dependència del sector serveis i espera que aquesta situació no es "cronifiqui".