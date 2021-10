Després de més d’un any i mig de restriccions, l’oci nocturn va reobrir les portes dijous passat i va tancar el primer cap de setmana amb un èxit rotund, tot i que també amb cues que van causar algunes aglomeracions. El principal motiu és que a l’entrada calia mostrar el certificat covid i el DNI, requisit indispensable, tal com va establir el Govern català amb l’aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D’aquesta manera, es podia accedir als establiments d’oci nocturn amb tots els supòsits en què es genera el certificat covid, a través del codi QR. Això vol dir que hi poden entrar aquells que tinguin la pauta completa de la vacunació, que hagin passat la malaltia en els últims mesos, o que tinguin alguna prova diagnòstica de resultat negatiu feta amb un màxim de 72 hores si és PCR o 48 hores si és test d’antígens.

Aquesta última opció va generar controvèrsia. I és que moltes persones no vacunades van optar per l’opció fàcil d’anar a la farmàcia a fer-se el test d’antígens. «La demanda va créixer molt i alguns establiments es van desbordar», explica a aquest diari la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre. El problema, però, és que «el resultat negatiu d’aquesta prova feta a la farmàcia no genera automàticament al certificat covid i, per tant, el QR necessari per accedir als locals d’oci nocturn a la majoria de la població, perquè els farmacèutics no tenim l’homologació per fer-ho», va lamentar Aleixandre. Sí que hi ha algunes excepcions, com els membres que formen part del CatSalut i col·lectius essencials com els docents, alumnes i altres professionals del món educatiu. «La principal diferència és que a aquests col·lectius sí que els podem fer el test i, per tant, validar el certificat perquè són kits que provenen de Salut. En canvi, la resta de població es fa l’autotest sota la seva responsabilitat i per això no podem generar el certificat», especifica. D’altra banda, afegeix que «podem acreditar un document que demostri que l’usuari s’ha fet el test, però com que no es genera el certificat, a efectes pràctics no és útil per entrar a l’oci nocturn, per exemple, ja que és necessari el codi QR que cada establiment valida».

Permís per acreditar certificats

És per aquest motiu que des de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya s’ha demanat a Salut poder homologar certificats a tota la població i no només a alguns col·lectius concrets. «Recentment n’hem estat parlant des del Consell i creiem que aquesta situació no és viable», explica la presidenta del Col·legi de Girona. De totes maneres, Aleixandre també afegeix que «al final, la millor solució és que, aquelles persones que no s’han vacunat perquè no han volgut, recapacitin i ho facin; no entenc com encara hi hagi població reticent amb discursos en contra la vacunació», conclou.