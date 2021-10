Vox ha desplegat aquest dimarts a les 8 en el Pont de Pedra de Girona una pancarta de més de 100 metres quadrats en què es podia llegir '12 d'octubre. Festa Nacional', pel Dia de la Hispanitat. En un comunicat aquest dimarts, 12 d'octubre, el diputat de Vox en el Parlament Alberto Tarradas ha assegurat que Girona ha recuperat així "l'orgull de pertinença a Espanya" i considera que ho han demostrat amb aquesta pancarta.

"No claudicarem en la defensa dels valors i els llaços que ens uneixen a tots", segons Tarradas, que ha afegit que això no seria possible sense el suport social dels gironins de la formació de Santiago Abascal.