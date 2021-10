Aquest dissabte 9 d’octubre s’ha celebrat la jornada dedicada al Feminisme i la lluita per la igualtat, amb expertes de la Universitat de Girona i entitats feministes de les comarques gironines.

L’acte, que ha tingut lloc a la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, ha comptat amb la intervenció inicial de Meritxell Benedí, presidenta de l’Institut Català de les Dones. Fent un repàs per les onades feministes que han tingut lloc al llarg de la història, Benedí ha ressaltat: “Si hi ha un moviment polític que ha treballat per la igualtat és el feminisme”.

La taula rodona ha comptat amb les professores de la UdG, Alba Alfageme, psicòloga especialista en victimologia i en processos de violència de gènere, i Cristina Sánchez Miret, doctora en Sociologia.

Ambdues ponents han reclamat la necessitat de fer exàmens de consciències com a societat, “una forma de superar els prejudicis i prenocions masclistes i sexistes sota els quals hem estat educats”, afirma Miret. No obstant, ha alertat que tot i que hi ha diferents punts de vista sobre el feminisme, també cal pensar que “no tot cap sota l’etiqueta de feminista” i que per treballar-hi, “cal tenir clar quins són els pilars del feminisme”.

En aquest sentit, Alfageme ha posat en valor el treball del feminisme, que precisament situa la vida en el centre: “Crec que ens pot salvar la vida, situant-nos en un nou paradigma social, psicològic, econòmic, ambiental... que ens pot permetre viure en una situació millor”.

Tot i que s’han fet avenços en matèria d’igualtat, Miret ha reivindicat la necessitat d’impulsar un canvi estructural real: “Hem aconseguit una igualtat formal. Però no en tenim prou, hem d’anar a la pràctica real perquè encara hi ha desigualtats de gènere per tot arreu”.

Per caminar en aquesta direcció, “no només hem de situar les dones en espais de poder, també ens cal començar a fer les coses d’una altra manera, això serà clau per canviar les estructures socials”, ha puntualitzat Alfageme.

La jornada ha tancat amb un debat entre les entitats feministes de comarques gironines, on han participat la Cooperativa Mardedones, l’Entitat Sud, l’Associació Dota de Salt o l’espai Athena d’Olot, entre altres.

Aquesta jornada forma part del cicle «Moviments socials i reptes de Futur» que organitza la Fundació Josep Irla a les Comarques Gironines durant aquesta tardor. El projecte, coordinat per Dolors Bassa, neix amb la intenció de generar espais de reflexió i debat al territori sobre les qüestions claus d’avui: feminisme, el dret del treball, el dret de l’habitatge, la solidaritat i la cooperació o el canvi climàtic.