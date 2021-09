Més de 3.000 joves van participar en un macrobotellot universitari al parc de la Devesa de Girona. Els fets van passar la matinada de divendres en una convocatòria que es va fer a través de watshapp, segons ha explicat el Diari de Girona.

Inicialment, la festa s'havia de fer a les escales del pavelló de Fontajau, però finalment es va acabar traslladant a la Devesa, on els joves van estar bevent alcohol i escoltant música des de quarts d'una de la matinada fins a quarts de sis, hora a la que es va dissoldre la festa.

Els Mossos i la Policia Local van estar patrullant els voltants de la zona tota la nit, però no es va identificar ningú, ja que no hi va haver incidents.

La d'aquest dijous passat no ha estat el primer botellot, tot i que sí que ha estat la més multitudinària. Des de que es van reprendre les classes a la UdG el col•lectiu estudiantil reclama l'obertura de l'oci nocturn.

En declaracions al DdG, el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, reconeix que "és difícil de controlar" aquests botellots, ja que quan se n'assabenten els joves ja són a la zona. Berloso espera que no es produeixin situacions similars per les Fires de Sant Narcís de finals d'octubre.