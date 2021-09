Banyoles ha asfaltat un carrer reutilitzant plàstics de rebuig que ja no es poden reciclar i que acabarien a l'abocador. La iniciativa, pionera a l'Estat, l'ha impulsada l'empresa AMSA, amb seu a la ciutat, conjuntament amb la britànica MacRebur. Els treballs d'asfaltatge s'han fet al passeig Dalmau. Per asfaltar tot el tram, de 1.580 metres quadrats, s'ha fet servir una mescla asfàltica amb 185 tones de quitrà i 555 quilos de plàstics de rebuig. Amb el sistema, l'obra ha aconseguit reduir 860 quilos de diòxid de carboni que s'haurien emès a l'atmosfera. "La millora mediambiental pot aconseguir-se reutilitzant i reciclant residus generats al territori; especialment, els plàstics", ha subratllat el conseller delegat d'AMSA, Lluís Agustí.

L'empresa banyolina AMSA i la britànica MacRebur han desenvolupat una solució pionera per fer servir plàstics de rebuig a l'hora d'asfaltar els carrers. Una vegada processats, s'incorporen com a additiu a les mescles asfàltiques. I d'aquesta manera, s'evita que acabin a l'abocador o bé que s'enviïn a incinerar.

Els plàstics que es fan servir provenen de la recollida selectiva que s'està fent al territori. Aquest dimarts, el sistema ja s'ha aplicat amb l'asfaltatge d'un carrer de Banyoles. En concret, es tracta del passeig Dalmau. Se n'han asfaltat 1.580 metres quadrats, barrejant 555 quilos de plàstics de rebuig amb les 185 tones de mescla asfàltica que s'hi han abocat.

"Estem convençuts que la millora mediambiental pot aconseguir-se reutilitzant, reciclant i valoritzant residus; especialment els plàstics", ha dit el conseller delegat d'AMSA. Lluís Agustí explica que, a més, el sistema d'asfaltatge que han impulsat permet aconseguir "un triple objectiu. Per una banda, "consumir de manera selectiva una part del plàstic destinat a abocador"; per l'altra, "reduir la petjada de carboni i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle", i finalment, "reduir el consum de recursos naturals limitats al sector de la construcció".

Per la seva banda, el regidor de Via Pública de Banyoles, Lluís Costabella, ha destacat "el compromís" del consistori i la ciutat "en projectes com aquest que impulsen un nou sistema de producció d'asfaltatges més sostenibles, minimitzant l'ús dels recursos naturals i donant una nova vida als plàstics".