Endesa ha posat en servei la primera línia elèctrica amb cable trenat de mitja tensió a les comarques gironines i a la Catalunya central. La nova infraestructura, construïda a cavall entre les comarques de la Selva i Osona, no només es converteix en una "traça única" sinó que, a més, "marca un punt d'inflexió en esteses immerses en zones boscos àmplies i de difícil accés". La línia ha suposat una inversió de 105.000 euros i implicarà una millora de la qualitat i continuïtat del subministrament als municipis de Sant Hilari Sacalm i Vilanova de Sau. Té gairebé 1,2 quilòmetres de longitud i representa una important reducció de mides i amplitud de la línia.

El nou cablejat també té un disseny més "resistent" als fenòmens meteorològics adversos, alhora que millora en "seguretat" i queda més integrat en l'entorn natural, ja que es redueix de manera notable el seu impacte visual. En aquest sentit, la compactació permet, en conseqüència, reduir les distàncies amb les masses boscoses més properes- i queda més protegit davant la caiguda, per exemple, de branques i la generació de possibles incidències.

D'altra banda, el nou sistema té una secció més gran que l'antic, la qual cosa permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament "més estable", absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement de vegetació i atendre nous clients de futur. La reforma integral de la línia s'ha completat, a més, amb el canvi de 28 suports de fusta per uns nous, també de fusta, però més gruixuts i més resistents, i la retirada dels tradicionals aïlladors de vidre, que han estat substituïts per unitats polimèriques. Aquestes noves peces estan fabricades per un compost a base de fibra de vidre i silicona, més flexibles, més lleugeres i amb una major resistència a les inclemències meteorològiques o al vandalisme. La nova línia també incorpora elements protectors per a l'avifauna i minimitza el risc de col·lisió pels ocells, perquè el sistema de cable trenat reforça visualment la presència del cable. Els treballs formen part del pla de millora de les infraestructures elèctriques d'Endesa a Girona, per dotar-les dels últimes avenços tecnològics.