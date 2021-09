Olot vol multiplicar per quatre la xarxa de carrils bici que té la ciutat en els propers deu any, i passar dels 9,4 quilòmetres que hi ha actualment als 36. El projecte s'inclou dins el Pla de Foment de la Mobilitat amb bicicleta i vehicles de mobilitat personal, que l'Ajuntament ha presentat aquest dissabte. Inclou 43 accions que s'aniran duent a terme al llarg de tres fases, i que sumen una inversió global de 2,5 milions d'euros (MEUR).

La gran majoria d'aquest import es destinarà a ampliar la xarxa ciclable perquè, de fet, disposar de carrils bici arreu de la ciutat és el que permetrà impulsar les diferents accions que contempla el pla. Entre d'altres, fomentar l'ús de la bicicleta o els patinets elèctrics per anar a escola o a la feina.

El Pla de Foment de la Mobilitat amb bicicleta i vehicles de mobilitat personal (VMP) sorgeix del procés participatiu Olot Pedala. Des del febrer, més de 1.100 veïns han participat a les diferents enquestes, tallers de mobilitat i educació viària que han permès marcar els deu objectius del pla. A més, també s'han fet reunions amb entitats ambientals, comerciants, autoescoles, empresaris i joves per saber quines són les seves necessitats.

El resultat és un document que inclou 43 accions, dividides en tres fases i que es volen executar al llarg de la propera dècada. A grans trets, inclouen la millora –i extensió- de la xarxa de carrils bici, l'impuls de la formació en mobilitat sostenible i les modificacions que s'hauran de fer a les normatives urbanístiques i de trànsit. Apart, el Pla de Mobilitat també contempla una quarta fase, que seria posterior i permetria marxa les línies i accions a dur a terme a partir del 2031.El document, que l'Ajuntament ha presentat avui a El Torín, fixa quins són els reptes que té Olot a l'hora d'impulsar la mobilitat amb bicicleta o VMP.

En detecta deu, entre els quals hi ha la necessitat d'estendre l'actual xarxa de carrils bici, disposar d'una Olot 100% ciclable, millorar la seguretat dels aparcaments de bicicletes o patinets i fomentar l'ús d'aquests mitjans de transport per anar a la feina o a l'escola.

2,5 MEUR d'inversió

La primera fase del Pla de Mobilitat s'estén des d'ara i fins al 2023; la segona, va del 2024 al 2027, i la tercera, del 2028 al 2031. En total, el pla preveu que l'Ajuntament inverteixi 2,5 MEUR, distribuïts de manera equitativa al llarg d'aquests deu anys, per dur a terme les 43 accions que s'hi recullen.La gran majoria del pressupost, això sí, es destinarà a ampliar la xarxa de carrils bici. Seran 1,5 MEUR, que permetran passar dels 9,4 quilòmetres actuals als 36 abans d'arribar al 2031. La resta de la inversió servirà, entre d'altres, per fer millores de senyalització i accions de promoció i difusió de la mobilitat sostenible.

Primera línia de bicibus

De les 43 accions que recull el pla, de fet, n'hi ha algunes que ja s'han tirat endavant. Per exemple, la primera línia de bicibus a la ciutat, a l'escola Sant Roc, que es posarà en marxa aquesta tardor amb una trentena d'alumnes. Una iniciativa que, de fet, ja ha despertat l'interès d'altres escoles de la ciutat per sumar-s'hi.

A més, l'Ajuntament també treballa per actualitzar l'ordenança de mobilitat i estendre l'ús de la bicicleta elèctrica entre els treballadors municipals. El pla també inclou, per exemple, promoure que s'arribi pedalant o amb VMP a edificis municipals i equipaments públics, crear aparcaments segurs per a bicicletes i patinets dins les escoles o incorporar la formació sobre circulació i mobilitat al currículum educatiu.

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, Agustí Arbós, subratlla que el pla "es tracta d'una gran eina que ens permetrà poder coordinar, seguir, impulsar i tirar endavant millores substancials a la ciutat en matèria de mobilitat, de forma consensuada i participativa".

El Pla de Mobilitat de bicicletes i vehicles de mobilitat personal a Olot s'ha presentat en el marc dels actes organitzats dins la Setmana de la Mobilitat. Després de la presentació, una cinquantena de ciclistes han pres part a la pedalada participativa que ha permès conèixer in situ on es faran algunes de les principals accions del document (les avingudes de Girona i Santa Coloma, el carrer d'Estorch Siqués i l'avinguda Reis Catòlics).

Els actes de la Setmana de la Mobilitat a Olot van arrencar aquest dijous i s'estendran fins al dimarts 21. Entre d'altres es farà una jornada de vehicles elèctrics, una prova per compartir cotxe o un taller de restauració de bicicletes (que s'entregaran a persones vulnerables).