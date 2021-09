Els Mossos d'Esquadra han detingut a Blanes un home de 43 anys i nacionalitat bosniana, que estava buscat per la policia per un homicidi comès a Bèlgica el 2015. L'arrestat estava en una festa en un bar de la capital de la Selva Marítima. Els agents tenien la sospita que l'arrestat estava a dins i es van desplaçar fins l'establiment. Al veure la policia molts dels assistents van intentar fugir per la porta posterior del bar, però els Mossos els van poder interceptar. Quan van localitzar el sospitós van demanar-li la documentació, però ell s'hi va negar i se'l van acabar emportant a comissaria on van confirmar que era l'home buscat per la policia.