L'associació Salvem El Crit denuncia que moltes embarcacions d'esbarjo fondegen "excessivament a prop de la costa" i envaeixen la zona reservada als banyistes. Els ecologistes expliquen que les barques llancen les àncores "sense cap mena de mirament" cap al fons marí, critiquen que la situació és "d'autèntic descontrol" i reclamen a les administracions que actuïn. Com a exemple, l'associació ha fet públiques imatges de la cala situada sota el cap de Planes, just davant de les illes Formigues. Salvem El Crit diu que aquí, les embarcacions lliguen les amarres a les balises que marquen la zona de bany, i que "les mouen o les trenquen". A més, fondegen dins el canal de varada (reservat tan sols perquè les embarcacions entrin o surtin del mar).

L'associació critica que aquestes embarcacions, a més, llancen les àncores "sense cap mena de mirament pel fons marí". Sigui de pedra, d'algues o de fanerògames, "protegides per llei europea, estatal i catalana".Per exemplificar la situació, Salvem El Crit ha fet públiques imatges de la cala situada sota el cap de Planes. Aquesta platja de còdols, situada a cavall dels termes de Mont-ras i Palamós, es troba just davant de les illes Formigues. Els ecologistes diuen que les embarcacions envaeixen la zona de bany, que "es lliguen a les balises i que les mouen o les trenquen". Salvem El Crit afegeix que "també fondegen dins el canal de varada" (un espai reservat perquè les embarcacions o els qui fan esports nàutics entrin o surtin del mar).

"Autèntic descontrol"

Els ecologistes diuen que la situació és "un autèntic descontrol" i reclamen a les administracions que actuïn. "Demostren que no estan preparades per defensar el nostre medi ambient, ni terrestre ni marítim, i encara menys per afrontar les conseqüències del canvi climàtic", critica Salvem El Crit.

"La degradació contínua del nostre litoral, el nostre paisatge i els nostres recursos naturals demostra que el model actual no funciona a l'hora de regular i protegir el medi ambienta de manera eficaç, ja que sempre prevalen els interessos econòmics", conclou l'associació ecologista.