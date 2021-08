Un rom fabricat a Les Preses ha conquerit la medalla d'or en un dels concursos de licors més prestigiosos del món, el The San Francisco World Spirits Competition, celebrat en aquella ciutat nord-americana. Segons informa l'empresa fabricadora, Spirits and Plus, el guardó s'ha obtingut en la categoria premium extra anyenc amb el producte Ron Siete Villas 1511.

Al concurs es van presentar 4.000 licors més entre roms, ginebres, whiskys, vodkes i tequiles i el jurat va emetre el seu veredicte després d'una setmana de tastos a cegues.

Siete Villas 1511 s'ha elaborat amb varietats de rom envellit procedents de la República Dominicana i de Cuba que s'han barrejat i reposat tres anys en botes de roure a Les Preses.

El mestre cubà Juan Alberto Álvarez, copropietari de Spirits and Plus, ha supervisat tot el procés fins a obtenir un licor de 40 graus que va sortir a la venda al març de 2020, just abans de la declaració de l'estat d'alarma a Espanya per la pandèmia.

Álvarez ha explicat que "malgrat començar en un mal moment, aquest premi ajuda a tirar endavant", i ha detallat del seu rom que "el Carib té una temperatura alta però estable, que facilita l'oxidació i, aquí hi ha molts canvis i el liquid es contreu i es dilata dins del barril, la qual cosa afavoreix la combinació d'alcohols amb la fusta".

Aquest destil·lat utilitza productes totalment naturals sense sucres afegits i botes de roure blanc americà que s'havien utilitzat en una etapa d'envelliment de whisky bourbon.

Juan Alberto Álvarez és un enginyer químic amb més de 30 anys d'experiència al capdavant de fabricants de rom del seu país i que ha dissenyat tot tipus de varietats al Carib, però també a Europa i Àsia.

L'altre cofundador de Spirits and Plus, Agustí Gómez, considera que el Siete Villas 1511 és un producte "de Lliga de Campions que ha obtingut una medalla d'or en el concurs amb un pressupost de regional".

"Aquest certamen de licors de San Francisco és considerat com el més prestigiós i t'obre portes, perquè pots certificar que tens el primer lloc", ha indicat. EFE