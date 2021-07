SOS Costa Brava exigeix que es creï el Conservatori del Litoral de Catalunya, tal i com es va comprometre el Govern ara fa un any. L'entitat ecologista es queixa perquè el termini ha vençut i encara no s'ha posat en marxa, malgrat que va rebre un suport majoritari al Parlament. Per això, SOS Costa Brava ha decidit "prendre la iniciativa" i ha preparat tres jornades de treball en les que convidarà el Govern, les diferents diputacions i els ajuntaments implicats per exposar la seva visió de com ha de ser l'ens. En un comunicat, SOS Costa Brava lamenta que un any després encara no s'hagi posat en marxa i recorda que poc després de l'aprovació es va fer una trobada a la Universitat de Girona (UdG) per començar-hi a posar fil a l'agulla.

Ara, l'entitat diu que ja no n'hi ha prou amb el compromís de tirar el Conservatori del Litoral de Catalunya endavant, sinó que també s'hi volen implicar directament en la seva constitució. Les jornades que tenen previstes es faran en "llocs emblemàtics" de la Costa Brava, la Costa Central i la Costa Daurada. A banda de les institucions, també està previst que hi assisteixin sectors professionals i ONG del territori.

SOS Costa Brava i les diferents entitats que la constitueixen i que també signen el manifest, consideren el Conservatori del Litoral de Catalunya "una necessitat inajornable", especialment després de comprovar "la forta pressió immobiliària i urbanística a la que torna a estar sotmesa la totalitat del litoral català".