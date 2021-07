Els Agents Rurals denuncien l'entrada de turistes, ciclistes i curiosos al massís del Montgrí, saltant-se la restricció que impedeix entrar en aquest espai natural. El cap del cos a Girona, Ignasi de Dalmases, lamenta que aquesta actitud «entorpeix» la feina dels Bombers, que segueixen a la zona remullant les parts afectades. De Dalmases demana «responsabilitat» als ciutadans i diu que han hagut de demanar ajuda a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per controlar els accessos. «No podem tenir un agent rural a cada entrada de cada espai natural», ha recordat. Per la seva banda, els Bombers continuen treballant a la zona per intentar apagar els punts calents que queden.

Dalmases recorda que aquestes prohibicions «no són gratuïtes» i que es posen «per evitar el risc d'incendi». En aquest sentit, el cap dels Agents Rurals a la Regió de Girona adverteix que les persones que entren en espais quan està prohibit «poden ser un la causa de l'inici d'un foc». Per això, deixa clar que sancionaran aquells que se saltin la restricció si «hi ha una clara evidència» que qui no ho respecti era conscient que no ho podia fer.

El problema és que, en un cap de setmana amb molts turistes a Torroella de Montgrí i l'Estartit, són molts els que no són conscients que el parc natural està tancat. Això ha fet que bicicletes o persones a peu entressin en una zona on els Bombers continuen treballant per apagar l'incendi.

Dalmases explica que el cas del Montgrí és rellevant pel foc que ha cremat prop de 100 hectàrees, però assenyala que es tracta d'un massís amb «pocs accessos». El problema, explica el cap dels Rurals a Girona, és que hi ha molts altres espais naturals protegits que tenen moltes entrades. És el cas de les Gavarres, que creua el Baix Empordà i el Gironès i que es fa «molt complicat» tenir controlats, malgrat que el Govern n'ha decretat el tancament.

«És importantíssim que en una superfície tan gran com aquesta amb centenars d'accessos una mica de respecte. No podem estar darrera de tothom a cada camí. En cas d'incendi seria molt complicat haver de desallotjar un per un els caminants», remarca Dalmases.

Un cap de setmana amb molts turistes

Des de l'Ajuntament de Torroella han demanat responsabilitat i «sentit comú» a totes aquelles persones que pretenen anar al massís del Montgrí. El president de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit, Francesc Ferrer, diu que aquest és un cap de setmana «clau» de la temporada turística. «És important que a tots els que ens visitin els transmetem la importància de ser curosos en el medi», ha reblat Ferrer.