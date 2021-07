Aquest matí ha tingut lloc una reunió telemàtica entre la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, la secretària d’Atenció Sanitària i Participació, Meritxell Budó, i alcaldes i regidors de Sanitat de les comarques gironines, per informar i coordinar accions i mesures a implantar en el territori per fer front a l’avanç de la cinquena onada de la pandèmia.

Al llarg de la reunió, tal com informa l'Ajuntament de Roses, s’han abordat mesures i dubtes i s’han facilitat dades actualitzades sobre l’evolució, incidència i increment de positius a la demarcació de Girona per la Covid-19. Destaca l’altíssim nivell de contagis actual, el més alt des de l’inici de la pandèmia, tot i que el nombre d’hospitalitzacions es manté en uns índexs més moderats a causa del volum de persones que ja han completat la pauta completa de vacunació. Tot i així, les autoritats alerten que actualment hi ha 23 persones ingressades en unitats UCI a la província de Girona, 6 de les quals han hagut de ser hospitalitzades en les últimes 24 hores.

Davant aquesta preocupant situació, les accions a emprendre es dirigeixen a l’objectiu de tallar les línies de contagi, per la qual cosa es demana a la ciutadania extremar la prudència i continuar aplicant les mesures que millors resultats han demostrat fins ara, com mantenir trobades en grups reduïts i, sempre que sigui possible, a l’aire lliure, i evitar grups de més de 10 persones que poden elevar exponencialment el risc de contagi. Pel que fa a l’ús de la mascareta, una de les mesures més fiables per evitar la transmissió, es recomana mantenir-la posada el màxim de temps possible, inclús a l’aire lliure.

Les reunions entre Generalitat i municipis es realitzaran de manera periòdica per treballar en la coordinació de tots aquells aspectes i canvis que es vagin produint, en funció de la situació epidemiològica, assistencial i de cobertura vacunal de la població.