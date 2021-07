Els efectes de la pandèmia i les destrosses provocades pel temporal Gloria han marcat els dos primers anys de govern a la Diputació de Girona. El seu president, Miquel Noguer, ha reconegut que el coronavirus "ha estroncat" el pla que inicialment havien establert, però s'ha mostrat "satisfet" d'haver complert els objectius que s'havien marcat. El vicepresident de la Diputació, Pau Presas, ha explicat que un cop va esclatar la pandèmia van afegir un nou punt a l'acord de govern inicial, que tenia per objectiu combatre el cop provocat per la Covid. Presas ha explicat que han complert el 100% del programa en aquest punt. De fet, Presas assegura que la covid ha ajudat a accelerar alguns projectes enlloc de retardar-los.

En relació als projectes d'energies renovables com els parc eòlic de Roses o les propostes de plaques fotovoltaiques en camps del Baix Empordà i el Gironès, Noguer i Presas deixen clar que "ens falta energia neta" a la demarcació, però remarquen que no es pot aconseguir "de qualsevol manera". En aquest sentit, aposten perquè hi hagi consens amb els diferents actors implicats en el territori i "les coses no es decideixin en un despatx".

"La nostra posició és clara. Ens cal energia neta i no tenim la que hauríem de tenir. Ara bé, no es poden fer les coses sense tenir en compte el territori i alguns projectes pot ser que s'hagin de replantejar diferents projectes", ha concretat Noguer.

El Govern de la Diputació de Girona fa un "bon balanç" dels dos primers anys de govern. Dos anys que han qualificat de "complicats" i marcats per la pandèmia i pel temporal Gloria ara fa un any i mig. En aquest sentit, el president de l'ens ha destacat la "bona feina que s'ha fet" des de la Diputació "al costat dels ajuntaments". Noguer reconeix que el coronavirus ha "estroncat" el pla de govern inicial, però considera que s'han "assolit els objectius" que s'havien marcat i que es van veure trastocats per la Covid.

"Com a tot arreu la covid ens ha marcat les vides des del març del 2020 i abans vam tenir el Gloria que va ser devastador. Ens vàrem posar a treballar en les necessitats més immediates dels ajuntaments, malgrat que ens va trastocar", assenyala Noguer. El president destaca els 11 MEUR que van injectar als consistoris gironins, corresponents al fons de liquidació local, que es van avançar per poder donar liquiditat als ajuntaments.

Noguer ha remarcat les ajudes que es van fer per tal de poder resoldre necessitats bàsiques dels consistoris en compra de mascaretes o testos PCR en els mesos més complicats de la pandèmia. També ha recordat que es van evitar el pagament d'alguns impostos a través del Xaloc. "Vam ser al costat dels ajuntaments", ha remarcat.

El president de la Diputació ha comparegut al costat del vicepresident primer, Pau Presas, en l'escenificació de l'acord que van contraure ERC i Junts. Un acord de govern que, remarca Noguer, "segueix intacte". El president de l'ens també ha remarcat "la bona sintonia amb els diferents grups que conformen la institució.

La pandèmia ha accelerat alguns procediments

Precisament Presas ha destacat que la Diputació ha complert amb el 100% dels objectius que s'havien establert en el programa que es va dissenyar un cop va esclatar la pandèmia. De fet, el vicepresident de la institució assenyala que la covid el que ha fet ha estat accelerar alguns projectes que estaven previstos que anessin més lents.

Presas ha posat especial èmfasi en la "capacitat de transparència" de la Diputació de Girona i ha remarcat que sigui una de les institucions reconegudes en aquest sentit. "Tenim el segell de la Universitat de Barcelona que així ho acredita. Volem posar-ho de manifest perquè creiem que és important", ha assenyalat.

Presas ha desgranat els nou punts que fixaven el pla de govern de la Diputació i ha explicat que a partir d'ara "cal continuar treballant" en la mateixa direcció. "No ens podem aturar perquè hi ha moltes iniciatives per fer", ha assenyalat.