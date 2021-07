El nen de quatre anys que dilluns va estar a punt d’ofegar-se en una piscina d’un hotel de Lloret de Mar va morir aquest dijous a l’hospital Josep Trueta de Girona. La criatura hi estava ingressada des de la tarda dels fets i no ha pogut superar les lesions.

El succés es va produir dilluns cap a les quatre de la tarda quan des de l’hotel es va alertar la Policia Local que hi havia una criatura que s’estava ofegant i que els socorristes li havien començat les maniobres de reanimació. Ràpidament es van activar efectius de la Policia i també es va alertar el SEM. Un cop arribats a lloc, els agents de la Policia Local van seguir practicant-li les maniobres RCP i van fructificar. La criatura va poder remuntar i després el SEM el va evacuar amb l’helicòpter al Trueta, on va ingressar. Dijous però hi va perdre la vida. El nen era veí de Barcelona i tenia nacionalitat marroquina.

Tres menors morts

La mort d’aquest menor a Lloret de Mar arriba un mes després que un nen de dos anys morís a l’hospital després de caure dins una piscina de les Preses. El mes de maig també una altra criatura, una nena de cinc anys de la Bisbal d’Empordà, va perdre la vida després de precipitar-se en una piscina d’una casa particular. En aquest cas també la van poder recuperar, però al cap d’unes hores, va morir a l’hospital Josep Trueta de Girona.