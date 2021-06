El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha advertit que hi ha una especial preocupació pel risc d'incendi a la zona Metronord i Metrosud, així com al litoral de Girona, en la presentació del dispositiu de la campanya forestal. Elena ha fet una crida a la responsabilitat: "Ens ve un estiu complicat, l'actitud no ha de ser d'alarma però d'alerta sí", ha advertit. Aquest estiu hi haurà més de 5.000 bombers i agents rurals i 24 mitjans aeris i s'han incorporat 92 nous camions de bombers.

També s'han instal·lat 53 càmeres en 39 indrets el que per primera vegada permeten abastar tot el territori. Enguany 290 incendis han cremat 300 hectàrees, només des del 15 de juny 35 incendis han cremat 100 hectàrees, la meitat de terreny forestal.