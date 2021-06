Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 21 i 34 anys a Palafrugell per apallissar i robar a una persona amb discapacitat i penjar-ho després a les xarxes socials. Els fets van passar la tarda del 20 de juny quan la víctima anava a treure diners d'un caixer de la localitat. Aleshores, un home –conegut seu- va creuar una furgoneta per impedir-li el pas i el va començar a apallissar fins fer-lo caure, mentre el segon arrestat gravava l'agressió. Un cop a terra, el lladre va seguir donant puntades de peu a la víctima que té una discapacitat funcional i cognitiva del 42%, mentre en feia mofa amb l'altre detingut.

Després de deixar-lo malferit al mig del carrer, li van robar els pocs diners que portava a sobre i van fugir del lloc dels fets. No va ser fins l'endemà que la persona agredida va poder comprovar que els sospitosos havien penjat a les xarxes socials un vídeo on es veia com els dos homes se'n reien de la víctima mentre li clavaven la pallissa.Va ser aleshores quan ho va posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra que van iniciar una investigació. Els agents van poder detenir l'endemà dels fets al primer dels agressors a Palafrugell, mentre que el segon no se'l va arrestar fins el 22 de juny a la Bisbal d'Empordà. Tots dos van quedar detinguts i han hagut de respondre per un delicte de robatori amb violència i descobriment i revelació de secrets. Els dos han quedat en llibertat amb càrrecs.