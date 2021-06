L'AP-7 registra cues de fins a 20 quilòmetres en sentit Girona i de fins a 15 en sentit Martorell a l'àrea metropolitana aquest dimecres, en plena operació sortida de la revetlla de Sant Joan. Els embussos a l'autopista se sumen a la circulació amb congestió que hi ha a les principals vies de sortida de l'àrea metropolitana, com ara les rondes de Barcelona, tant la de Dalt com la Litoral, amb dificultat especial als nusos de la Trinitat i del Llobregat.

Per exemple, la B-20 en sentit nord presenta 11 quilòmetres de circulació amb congestió al nus de la Trinitat, mentre que la B-10 en registra 9,5 al mateix punt.

També hi ha 10 quilòmetres de circulació amb retencions a l'AP-7 a Tarragona en sentit sud, a banda de les dificultats que es registren a altres punts de la xarxa viària interurbana de Catalunya com la C-17, al seu pas per Tagamanent i per Centelles, la C-26 a Balaguer, la N-340 a l'Arboç i al Vendrell o la C-31 i la C-32 a Tarragona.

El dispositiu especial de Trànsit de Sant Joan s'ha posat en marxa a les tres de la tarda. El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que surti 525.000 vehicles de l'àrea metropolitana.