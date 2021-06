El risc de rebrot de la Regió Sanitària de Girona ha tornat als nivells del juliol de l’any passat. Per primera vegada des de llavors, aquest indicador està per sota de 70 i, això vol dir que ha passat del nivell «moderat» al «baix». Segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut, el risc de rebrot a la província va baixar 5 punts, fins a 69, mantenint la tendència a la baixa dels últims dos mesos. Des del 15 de juliol del 2020 que no es registrava una xifra similar.

Al llarg d’aquests temps, l’índex de rebrot ha experimentat alts i baixos i va arribar a registrar la xifra més elevada de la pandèmia el 23 d’octubre (1.190) en plena segona onada. El pic de la tercera onada es va assolir el 5 de gener amb 682 punts, dada molt allunyada del de la segona. I el de la quarta, data del 30 d’abril, amb un total de 294 punts.

El risc de rebrot o índex de creixement potencial es compon de dos elements: la velocitat de reproducció mitjana dels darrers set dies que permet avaluar la velocitat de propagació de la malaltia i la incidència acumulada dels darrers catorze dies. D’aquesta manera, l’indicador mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies i està relacionat amb la probabilitat d’aparició de nous brots epidèmics.

Millora als hospitals

D’altra banda, les dades epidemiològiques van seguir sent bones ahir. L’altre indicador de contagi principal, la velocitat de propagació del virus (Rt), també va baixar, en aquest cas dues centèsimes fins a 0,86. L’altra bona notícia és que després de dies a l’alça, el nombre de crítics es va mantenir. En canvi, els hospitalitzats en general van baixar del llindar de cinquanta.

La millora de la pressió assistencial és global a tota la regió sanitària. El gerent de l’hospital de Campdevànol, Joan Grané, va explicar dimecres al Ripollès Digital que el centre sanitari «fa setmanes que no té cap ingressat per coronavirus» tot i que va fer una crida a la prudència. «Quan va venir l’estiu i va arribar la calor, la infecció va baixar, però després va fer una onada impressionant», va detallar el director gerent de l’hospital, qui va recordar que «és això el que cal evitar».

Finalment, Salut va notificar 57 casos i el total va arribar a 75.968. Respecte al nombre de vacunats, ahir es va sumar una nova xifra rècord però totes les dosis no es van administrar en un sol dia, ja que Salut va actualitzar dades de jornades anteriors, sobretot dijous. Entre primeres i segones Salut en va administrar un total de 15.557. Cal destacar que el ritme de vacunació d’aquesta setmana en general ha sigut molt alt.