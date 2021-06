El programa de prevenció d'abusos i maltractament a la gent gran de la Creu Roja a Girona ha atès en el que portem d'any 56 persones. La iniciativa, adreçada a majors de 65 anys vol prevenir negligències i tractes inadequats a la gent gran, les traves a la seva participació social, les estafes o l'abandonament, entre d'altres. Dels 56 atesos, a 13 se'ls ha fet acompanyament psicològic individual i s'han fet 25 intervencions. Tot plegat, amb l'objectiu de "gestionar" l'impacte emocional i les afeccions psicològiques provocades per una situació de maltractament en un robatori, estafa, abús, engany econòmic o situacions familiars conflictives.

També s'han atès vuit persones en tràmits de l'àmbit de l'assistència social; 25 persones han participat en tallers de competències bàsiques i 29 més en tallers de competències tècniques per prevenir furts o estafes. D'altra banda, s'ha donat informació i consells de prevenció sobre les estafes relacionades amb la covid-19 a 13 persones i s'ha fet seguiment social de 36 més, amb 100 intervencions. Per fer les activitats, l'entitat ha comptat amb nou voluntaris que han fet 110 hores de voluntariat per participar en el projecte.