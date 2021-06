Els Mossos d’Esquadra alerten del retorn dels estafadors del retrovisor a les comarques gironines. Durant el mes de maig tenen constància de dos casos: un a Llançà i un a Sant Gregori. El primer va ser consumat, és a dir, van enredar la víctima i van obtenir una alta suma de diners; mentre que el de Sant Gregori va quedar en un intent.

L’estafa del retrovisor sempre es dona amb un modus operandi similar. Aquests tipus d’enganys s’inicien quan els autors provoquen una topada o simulen un fort cop de forma intencionada contra un vehicle ocupat per una persona d’edat avançada i vulnerable, i l’enganyen, enreden i intimiden perquè els avanci el cost de la reparació, per a la qual poden arribar a demanar entre uns 1.200 i 1.600 euros.

En el cas de Llançà, la víctima va denunciar els fets a la Policia Local. Van enredar la conductora simulant un accident i van cometre l’estafa en un aparcament del municipi. A la víctima li van aconseguir treure una quantitat elevada, que no ha transcendit. A Sant Gregori, d’altra banda, els Mossos d’Esquadra van rebre la trucada d’una possible víctima però, finalment, el fet va quedar en una temptativa.

A les comarques gironines hi ha hagut diversos casos d’estafa d’aquest tipus en els darrers anys. Ara, però, els Mossos avisen a través de les seves xarxes socials d’aquesta pràctica i recorden que han tornat a produir-se alguns casos. Per això, expliquen com es produeix aquest engany i també recorden que en cas d’accident de trànsit s’ha de gestionar amb l’assegurança que es té i, en cas que l’altra persona no vulgui, es contacti amb el telèfon 112. Sobretot recalquen que no s’ha de pagar mai res en efectiu, cosa que es produeix en el cas de l’estafa del retrovisor.

Amenaçat a Palamós

A les comarques gironines, el cas més recent d’una estafa d’aquest tipus de què es tenia coneixement fins ara data del 12 de març a Palamós. De fet, els Mossos van detenir dos homes per estafar un avi a Palamós fent-li creure que els havia trencat el retrovisor del cotxe. Els arrestats van amenaçar la víctima i la van obligar a treure 1.625 euros d’un caixer. En aquests cas, els detinguts van ser dos homes de 38 i 50 anys i amb nombrosos antecedents per fets similars, que van passar el dia 19 de març a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal, el qual va decretat la seva llibertat amb càrrecs.