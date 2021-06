La Policia Municipal d'Olot ha estrenat una aplicació mòbil per contactar directament amb la ciutadania. Es tracta d'una eina en què els veïns poden prémer un botó vermell digital i escollir si volen trucar a la policia o enviar un avís per a una emergència. La policia rebrà l'avís amb la geolocalització i, d'aquesta manera, podrà enviar una patrulla directament al lloc dels fets. Una altra de les opcions que permet l'aplicació és que els usuaris puguin activar una alerta preventiva per si marxen d'excursió o surten de festa. Si al cap de cinc hores l'usuari no l'ha desactivat, saltarà l'alarma i avisarà o bé a un familiar o bé a la policia municipal.

A través de l'aplicació M7 Citizen Security, la ciutadania d'Olot podrà connectar directament amb la Policia Municipal d'Olot en qualsevol moment. Es tracta "d'un canal més", tal com ha assegurat la regidora de Seguretat, Maria Assumpció Camps. Un canal "més ràpid i eficient" que les trucades per telèfon, ja que l'ús d'aquesta aplicació permetrà saber la posició geolocalitzada dels usuaris que facin l'alerta.A més, el canal serà "bidireccional" ja que permetrà a la Policia Municipal avisar a la ciutadania de determinats esdeveniments.

Per exemple, podran avisar de carrers tallats, d'accidents de trànsit i retencions o de successos diversos que fins ara notifiquen per les xarxes socials i els mitjans de comunicació.El cap de la Policia Municipal, Ignasi López, ha remarcat l'augment de "sensació de seguretat" que representarà l'ús d'aquesta aplicació. López ha recordat que hi ha "molt poques denúncies d'assetjament sexual" a Olot, però en canvi sí que hi ha "moltes noies i dones que se senten incòmodes caminant soles pel carrer a la nit".

Amb aquesta aplicació podran comunicar que creuen que algú els segueix i una patrulla es dirigirà al carrer on estigui i "comprovarà si és així o no i l'acompanyarà fins a casa".Geolocalització per trobar persones perdudesUna altra eina que implica aquesta aplicació és l'alerta preventiva. El sergent del cos municipal, Ferran Arcas, ha explicat que si una persona se'n va d'excursió a la muntanya o surt de nit podrà activar l'alerta preventiva. Si al cap de cinc hores no l'ha desactivat, sonarà una alerta al mòbil d'un familiar o de la policia municipal, segons hagi configurat cada usuari, per avisar que aquella persona no ha tornat. A partir d'aquí s'activaran tots els recursos habituals per buscar la persona i s'intentarà aconseguir la última senyal de geolocalització.

Per altra banda, també hi ha una eina similar per a persones dependents i vulnerables. Si una persona es registra a l'aplicació amb el perfil de persona vulnerable permetrà que si un familiar no el localitza, avisi la policia i aquesta activi la senyal de geolocalització del mòbil i saber a on es troba. Arcas ha recordat que aquesta eina serà especialment útil per a persones grans que a vegades surten a passeig o a buscar bolets i no tornen a casa quan toca. El fet de geolocalitzar la senyal del mòbil facilitarà les tasques de recerca i permetrà acotar en temps i espai tots els recursos humans dels serveis d'emergència.

Aplicació en xarxa

L'aplicació mòbil també permet la possibilitat de trucar a la policia municipal de cada municipi on es trobi un ciutadà, si el cos local utilitza aquesta eina. Per exemple, si un olotí es descarrega l'aplicació però va a Vic (que també fan servir l'aplicatiu) i veu un accident de trànsit, pot generar un avís que s'enviarà al cos local de Vic, en comptes del d'Olot.L'Ajuntament d'Olot és el primer de la demarcació de Girona que utilitza aquesta eina. De tota manera, ja hi ha altres poblacions catalanes que la tenen en funcionament com ara l'Hospitalet de Llobregat o Santpedor.