El museu que acull el tresor de la Catedral de Girona canvia d'imatge. S'hi ha fet una remodelació integral, tant de l'interior com del discurs expositiu, per realçar el Tapís de la Creació. Les obres s'estan a punt d'enllestir i han costat 1 MEUR. A partir d'ara, la visita al brodat romànic guanyarà llum i s'acompanyarà d'un audiovisual per aprofundir en el seu coneixement. A més, s'ha reestructurat tot el recorregut per les diferents sales. N'hi haurà d'específiques dedicades al temple romànic, al gòtic i al patrimoni catedralici. S'hi exposaran la meitat de les peces que hi havia fins ara, seguint els nous models museístics. No hi faltaran les més icòniques, com el manuscrit medieval del Beatus o l'escultura gòtica de Sant Carlemany.