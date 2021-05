La Plataforma per la Llengua ha denunciat a la Subdelegació del Govern central a Girona un cas de presumpta discriminació lingüística d'uns agents de la Policia Nacional de la comissaria de Girona a un ciutadà de Banyoles. En un comunicat aquest divendres, 28 de maig, l'entitat ha explicat que dos agents "van vulnerar els drets lingüístics" del ciutadà quan es disposava a renovar el DNI al febrer.

L'afectat va gravar la conversa amb el mòbil per demostrar "com els agents van incomplir el deure de garantir-li l'atenció en català i van intentar obligar-lo a parlar castellà". Segons la plataforma, el ciutadà va demanar que l'atengués un altre policia que semblava entendre el català, però l'agent "el va ignorar i, per forçar-lo a cedir, li va dir que un traductor trigaria dues hores a arribar".

A més, l'entitat ha afirmat que "un dels policies li va retreure que parlés català amb algú que se li adreçava en castellà, argumentant que era una manca de respecte i el va acusar de crear un conflicte expressament". La plataforma ha assegurat que els agents li van dir que parlaven en l'idioma de la bandera, i li van demanar que canviés de llengua: "Les ordres d'un policia les has de complir", segons l'entitat.