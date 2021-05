Una operació policial conjunta entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Cantonal de Friburg (Suïssa) ha desarticulat una organització criminal d'origen albanès que introduïa substàncies estupefaents a Suïssa i des de Girona. En un operatiu simultani en ambdós països es va detenir el principal investigat a Lloret de Mar, amb la participació dels Grups Operatius Especials de Seguretat (GOES) de la Policia Nacional. Els investigadors van escorcollar el xalet de Lloret de Mar on residia l'investigat i hi van localitzar una plantació amb 452 plantes de marihuana. A Suïssa es van detenir set membres de l'organització i es van intervenir 10,5 kg. d'heroïna i tres quilos de marihuana llestos per a la seva venda.

L’arrestat a la província de Girona va ser posat a disposició del jutjat central d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional en virtut de la Comissió Rogatòria Internacional sol·licitada per les autoritats suïsses, a l’espera que se substanciï l’ordre d’extradició.L'operació va començar després que les autoritats espanyoles fossin requerides per a la col·laboració en la investigació iniciada pel grup d'estupefaents de la Policia Cantonal de Friburg, ja que les primeres indagacions apuntaven que hi hauria ramificacions a la demarcació de Girona.

Per això, la Unitat Central d'Organitzacions Criminals Transnacionals de la DIC de Mossos i el Grup de Crim Organitzat de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Comissaria Provincial de Policia Nacional van elaborar de manera conjunta el dispositiu policial per a la localització i identificació dels principals membres de l'organització assentats a casa nostra.Les indagacions van començar el mes de març quan els investigadors van localitzar al líder de l'organització criminal en una urbanització de Lloret de Mar des de la qual dirigia l'activitat il·lícita i sobre qui pesava una ordre d'extradició per la qual les autoritats suïsses li requereixen una pena de presó de fins a 20 anys.