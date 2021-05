L'Audiència de Girona ha imposat penes d'entre 3 mesos i 3 anys de presó a dotze traficants d'armes de les comarques gironines. La Guàrdia Civil va desplegar un operatiu l'any 2011 després de descobrir que els processats substituïen canons d'armes en bon ús per altres d'inutilitzats per aconseguir el certificat de la intervenció d'armes. Després, les rehabilitaven i les posaven en circulació al mercat negre. Els compradors, molts sense permís, pagaven entre 600 i 1.500 euros per les armes. El fiscal i les defenses han arribat a un acord per rebaixar les penes inicials (d'entre 10 mesos i 8 anys de presó) perquè el cas ha trigat deu anys en arribar a judici. Cap dels acusats haurà d'entrar a presó.