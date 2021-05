La pèrdua de l’olfacte i el gust és un dels símptomes característics de la covid-19. Segons els estudis fets a diferents països afecta entre un 5 i un 85% de les persones contagiades. A finals de l’any passat, Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS van analitzar la prevalença d’aquest símptoma i van concloure que més de la meitat dels pacients el tenen i, d’aquests, en més del 90% el deteriorament es produeix en els dos sentits.

Aquesta patologia, anomenada a anòsmia, sol ser un dels símptomes inicials i, per tant, pot ajudar a la identificació de persones portadores del virus des del principi. Tot i que la majoria de pacients sol recuperar el sentit dos mesos després d’haver passat el virus, «actualment és una seqüela bastant estesa que afecta moltes persones, fins i tot a aquelles que han estat poc simptomàtiques», explica a aquest diari el doctor Marc Tobed, otorrinolaringòleg de l’hospital Trueta, qui admet que «fins fa poc l’olfacte es diagnosticava i tractava en unitats molt especialitzades de l’hospital Clínic i és un dels símptomes persistents més oblidats de la covid-19».

Tobed, a part de treballar al Trueta -on és responsable de la secció de Cap i Coll del Servei d’Otorrinolaringologia-, té una consulta privada, on des de fa uns mesos ha notat un increment de pacients amb pèrdua d’olfacte persistent com a seqüela del coronavirus. «Em vaig posar en contacte amb altres especialistes d’Espanya i vam veure que calia donar resposta a aquesta demanda amb un tractament realment eficaç», explica Tobed. És per això que van començar a aplicar un programa rehabilitador innovador que té l’aval de diversos estudis europeus.

«Actualment disposem de diferents tests olfactoris validats a Europa que ens permeten categoritzar la pèrdua i, mitjançant un tractament de rehabilitació dirigit, permeten recuperar parcialment o totalment el defecte», explica Tobed, que fa sis mesos que l’aplica juntament amb especialistes de l’hospital Clínic i l’hospital Macarena de Sevilla.

Passos de l’Sniffin test

Primerament, cal fer un test olfactori anomenat Sniffin. Prèviament es realitza una anamnesi, una exploració endoscòpica nasal i la pertinent orientació diagnòstica. Seguidament el test olfactori permet establir el grau d’afectació olfactiva.

El test aplica dotze aromes essencials amb un interval de 30 segons per evitar la sensibilització. El pacient ha de reconèixer i escollir entre quatre possibilitats que s’exposen per cada aroma. El resultat d’identificació dependrà del nombre de respostes correctes i permetrà establir el diagnòstic en tres paràmetres: normo olfacte, hipòsmia i anòsmia.

Si hi ha afectació, es proposa un tractament de rehabilitació mitjançant un kit d’aromes essencials amb les pautes de treball a domicili, per millorar i accelerar la recuperació de l’olfacte.

Al cap de tres mesos es fa una nova visita per valorar els resultats. Normalment el tractament recomanat per l’especialista consisteix a olorar sis fragàncies, encara que el pacient no tingui dèficit en totes, però així les potencia. «Cal ensumar l’essència un temps mínim de 30 segons dos o tres cops al dia i durant aquest procés cal evocar records que ens siguin familiars amb l’aroma», explica l’especialista, que complementa el tractament amb unes càpsules d’Omega 3 com a suplement perquè «hi ha indicis que acceleren la recuperació».

Marc Tobed va començar a aplicar el tractament fa sis mesos i des de llavors ha tractat una vintena de pacients. D’aquests, la meitat ha recuperat totalment l’olfacte i, del 50% restant, un 35% l’ha recuperat parcialment.

«Actualment només s’aplica al sector privat, però cal potenciar el mètode al sector públic perquè hi ha moltes persones que ho pateixen i s’han de resignar», conclou.

Alteracions olfactives per altres circumstàncies

L’otorrinolaringòleg també aplica el mateix mètode per tractar alteracions olfactives provocades per altres causes independentment de la covid-19. Per exemple rinosinusitis i pòlips, entre d’altres. Tobed recorda que l’anòsmia és símptoma d’algunes malalties, ja que és un sensor precoç de malalties neurodegeneratives com el Parkinson i l’Alzheimer. És per això que destaca la «importància de diagnosticar i tractar el trastorn», que també està relacionat amb el gust, ja que el 80% del sabor prové de l’olfacte.