Les dades epidemiològiques de la Regió Sanitària de Girona segueixen millorant gradualment. Una xifra que evidencia aquest progrés és el nombre de casos setmanals. Segons l’informe diari publicat per Salut Pública, en una setmana el nombre de nous positius ha baixat un 40%, tenint en compte que del 4 al 10 de maig es van notificar 1.261 casos i de l’11 al 17, 757 -és la dada més recent, ja que els resultats de les proves tarden dies a confirmar-se. Es tracta de la xifra més baixa des de principis de març.

Seguidament, el percentatge de positivitat també va seguint una tendència a la baixa. Tot i que encara es manté lleugerament per sobre del 5%, la setmana passada superava el 6% i l’anterior, el 7%.

D’altra banda, un altre indicador que ha registrat una forta davallada en una setmana és el risc de rebrot, que ha passat de 306 a 160 punts. La taxa de reproducció del virus, que avalua la capacitat de contagi d’un infectat, registra una taxa de 0,69, quan la setmana anterior era de 0,94. Segons experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per tal de mantenir la pandèmia controlada aquest valor s’ha de situar per sota del 5%. Tot i que els contagis estan controlats, Salut segueix fent cribratges poblacionals a alguns punts on recentment s’ha detectat un repunt de positius. Ahir va finalitzar la repetició del cribratge d’automostres a Roses que va finalitzar amb 539 participants en dos dies.

Dimarts i dimecres de la setmana que ve el cribratge es repetirà a Lloret i, en principi, des de Salut no se n’ha programat cap altre.

Vacunació sense cita

Respecte a la campanya de vacunació, aquesta setmana l’Ajuntament de la Bisbal ha anunciat una iniciativa innovadora. Dimecres de la setmana que ve es farà una jornada de vacunació sense cita prèvia al pavelló firal del municipi. D’aquesta manera, es fa una crida a tota persona que pertanyi a l’Àrea Bàsica de Salut de la Bisbal d’Empordà i sigui nascuda entre els anys 1962 i 1971. Segons el consistori, amb aquesta jornada s’espera «poder avançar en la campanya de vacunació i administrar totes les dosis disponibles d’una manera eficient», segons afirma el consistori.