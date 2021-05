Unes 1.000 persones han ballat sense distància de seguretat les cançons de Manel aquest divendres, 21 de maig, a la sala de concerts La Mirona de Salt, en la que ha estat la darrera prova de l''Obrir Girona'. Els assistents han hagut de portar la mascareta FFP2 durant tot el concert, però han pogut saltar i gaudir dels temes del grup barceloní d'una manera "similar a abans de la pandèmia". Des de la Mirona han destacat la importància d'haver pogut fer el concert i han celebrat el fet que unes 40 persones han pogut tornar a treballar i sortir de l'ERTO. Tots els assistents o bé han hagut de donar negatiu en un test d'antigen o han hagut de demostrar que han passat la covid els darrers tres mesos o han hagut de demostrar que estan vacunats.

Abans d'entrar al recinte de la Mirona hi havia nervis. I és que tornar a un concert on poder ballar sense preocupar-se de la distància de seguretat ha estat era una experiència que molts dels assistents tenien gairebé oblidada. "Venim de Barcelona i a la que vam veure que hi havia aquesta iniciativa ens vam apuntar de seguida", diuen l'Aina i en Lluc. Una hora més tard, i amb vint minuts de retard, Manel ha saltat a l'escenari amb ganes de fer ballar un públic que ja venia predisposat de casa.

Els barcelonins han repassat els temes del seu darrer disc 'Per a la bona gent', que han combinat amb clàssics de sempre com "Ens en sortim", "La serotonina" o "Banda de rock" que ha estat amb la que han obert el concert. Un concert que ha acabat amb 'Boomerang' i 'Benvolgut' i amb tot el públic ovacionant el quartet.

Durant tot el concert s'ha notat un sentiment com l'anterior a la pandèmia, amb ganes de saltar i ballar per part d'un miler de persones entregades i amb ganes de festa. Els fans del grup de Barcelona han agraït la prova que ha dut a terme Blockchain. "Es fa una mica estrany tornar a un concert sense haver d'estar pendent de les distàncies. Estem molt contents d'haver recuperat una mica de normalitat", explica l'Helena, que ha vingut a veure els Manel amb en Dídac. Ell treballa en el món cultural i es felicita de poder donar suport al sector. "Tenim moltes ganes de tornar a gaudir d'aquests moments", assenyala. Malgrat que a dins de la sala no es podia consumir, a fora s'ha habilitat el bar i els qui ho volien podien anar a prendre alguna cosa a la terrassa de la Mirona.

La Mirona ho veu amb esperança

El concert d'aquest divendres ha servit també donar "una certa esperança" a la sala de concerts La Mirona de Salt. El seu director, Quim Mercè, explica que veure el local ple de gent ha estat una glopada d'aire i espera que "en breu" es pugui tornar a obrir el sector "encara que sigui amb certes restriccions". Marcé s'ha felicitat de poder tornar a obrir la Mirona després d'un any "complicat" per la pandèmia. "Avui ens hem trobat persones que feia molt de temps que no ens veiem i que estàvem a l'ERTO. Aquest és el millor homenatge per a la Cultura", assenyala Marcé. Entre els 1.000 assistents hi havia un centenar de sanitaris, a qui s'ha volgut reconèixer la seva tasca durant la pandèmia. També s'hi ha deixat veure la consellera de Salut, Alba Vergés, el secretari general del Departament, Marc Ramentol a més d'altres autoritats locals.